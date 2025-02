VIDEO Veteranul John Higgins, în semifinale la World Open Snooker după o evoluție entuziasmantă

John Higgins este în semifinalele World Open Snooker de la Yushan, China, scoțianul în vârstă de 49 de ani trecând categoric, scor 5-0, de Junxu Pang, unul dintre favoriții gazdelor.

Locul 13 în ierarhia mondială din snooker, Higgins a prestat un joc încântător pe alocuri, victoria fiind una categorică. Pang (27 mondial) nu a avut vreun răspund pentru evoluția adversarului.

John a reușit contra lui Pang break-uri consistente de 125, 87, 96 și 81 de puncte.

Pentru un loc în marea finală, Higgins se va duela cu englezul Zak Surety.

Zak (89 mondial) a trecut în sferturi, scor 5-3, de Tom Ford (locul 20 mondial).

Reamintim că Higgins a câștigat în patru rânduri Campionatul Mondial de la Crucible: 1998, 2007, 2009 și 2011.

John Higgins whitewashes Pang Junxu in one of his finest performances in recent years! #WorldOpen 🇨🇳 pic.twitter.com/Nn3kHYgj4T

John Higgins with a 𝗯𝗿𝗶𝗹𝗹𝗶𝗮𝗻𝘁 5-0 win over Pang Junxu to progress to the semi-finals of the #WorldOpen 🔥 pic.twitter.com/HQkqYBB8Kn

— Eurosport (@eurosport) February 27, 2025