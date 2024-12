VIDEO Vedeta echitației mondiale, suspendată un an după difuzarea imaginilor în care-și biciuiește calul

Vedeta mondială a echitaţiei şi tripla campioană olimpică la dresaj Charlotte Dujardin (39 de ani) a fost suspendată timp de un an, după apariţia unui videoclip în care îşi biciuieşte un cal în mod repetat, relatează sky.com.

Suspendarea înseamnă că lui Dujardin îi este interzisă participarea la toate competiţiile sau evenimentele internaţionale şi naţionale supravegheate de Federaţia pentru Sporturi Ecvestre (FEI) – organismul internaţional de conducere a sporturilor ecvestre.

Atât British Equestrian, cât şi British Dressage au aplicat aceeaşi suspendare, a declarat joi FEI într-un comunicat.

Ea a fost, de asemenea, amendată cu 10.000 de franci elveţieni (aproximativ 8.800 de lire sterline).

Dujardin s-a retras de la Jocurile de la Paris din această vară după ce înregistrările unei sesiuni de antrenament din urmă cu patru ani au arătat-o biciuind în mod repetat un cal,

Referindu-se la înregistrarea video a unei sesiuni de antrenament, ea a spus că ceea ce s-a întâmplat a fost „complet ieşit din comun” şi „nu reflectă modul în care îmi antrenez caii sau îmi antrenez elevii”.

Ca urmare, mai mulţi sponsori importanţi au renunţat la colaborarea cu ea.

După publicarea înregistrării video în iulie, Dujardin a primit o suspendare provizorie pentru comportament contrar principiilor FEI privind bunăstarea cailor.

Organismul de conducere a declarat că timpul pe care l-a executat deja în cadrul suspendării provizorii va fi dedus din suspendarea de un an.

„Este regretabil că acest caz a pus sportul nostru pe prima pagină a ziarelor din motive nepotrivite, în special într-o perioadă critică înaintea Jocurilor Olimpice”, a declarat secretarul general al FEI, Sabrina Ibanez.

Ea a declarat că sancţiunile aplicate lui Dujardin transmit „un mesaj clar că oricine, indiferent de profilul său, care se angajează într-un comportament care compromite bunăstarea calului va suporta consecinţe grave”.

Dujardin a câştigat şase medalii olimpice, fiind cea mai medaliată femeie britanică la Jocurile Olimpice.

La Jocurile Olimpice de la Londra din 2012, Dujardin a câştigat medalii de aur la dresaj individual şi pe echipe, în timp ce la Rio, în 2016, a luat aur la individual şi argint pe echipe.

În urmă cu trei ani, la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020, amânate, ea a cucerit bronzul atât în competiţia pe echipe, cât şi în cea individuală, informează News.ro.

Momentul în care Charlotte Dujardin își biciuiește calul

Three-time Olympic dressage gold medallist Charlotte Dujardin has been banned for one year and fined 10,000 Swiss Francs (£8,886) for „excessively” whipping a horse. pic.twitter.com/MgMenxS7qf

— BBC Sport (@BBCSport) December 5, 2024