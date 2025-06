VIDEO Una dintre cele mai cunoscute pizzerii din Timișoara, demolată de primărie / Instanța a stabilit că a fost construită ilegal / Schimb de replici dure între patron și viceprimarul Ruben Lațcău

Echipele Primăriei Timișoara au început, luni dimineața, demolarea pizzeriei Poli, una dintre cele mai celebre pizzerii din orașul de pe Bega, deschisă în urmă cu mai bine de 30 de ani. Municipalitatea are o decizie definitivă de demolare emisă de instanță, întrucât proprietarii restaurantului au construit ilegal pe terenul municipalității.

„Sunt peste o mie de dispoziții de acest fel care au fost emise în ultimii ani. Unele au vizat construcții ilegale pe domeniul public, altele garaje, altele palate întregi, garduri, împrejmuiri pe care diverși cetățeni le-au realizat de-a lungul timpului. Aici vorbim de o construcție care s-a transformat în 30 de ani: de la un butic de câțiva metri pătrați s-a ajuns la un restaurant cu terasă de peste 300 de metri pătrați. Nu doar că terenul era ocupat fără niciun titlu, nu doar că s-au făcut construcții fără autorizație, dar inclusiv circulația pietonală a fost blocată de această extindere. Proprietarul acestui loc a pierdut în instanță, ca atare dispoziția a fost pusă în aplicare”, a declarat viceprimarul Ruben Lațcău.

Pizzeria a fost deschisă la începutul anilor 1990, când proprietarul a primit o autorizație pentru un butic de 13 metri pătrați. Cum a putut să funcționeze atâta vreme fără ca instituțiile statului să se sesizeze?

„Asta ridică mari semne de întrebare. În mod evident, aceste lucruri nu puteau să aibă loc fără cel puțin tăcerea complice a anumitor instituții”, a mai spus Lațcău.

Proprietarul pizzeriei, Dragan Ivanovici, a avut un schimb de replici dure cu viceprimarul Ruben Lațcău, după ce edilul a spus că tot ce s-a plătit până acum la stat a fost o concesiune pentru un butic.

„De ce mințiți că nu s-a plătit? Eu am acte de sute de mii de euro și sute de mii de mărci. De ce mințiți poporul acesta? Am depus actele de zeci de ori, dar nu s-a putut… Au fost patru CF-uri aici. Nu mințiți! Eu sunt de 33 de ani aici, nu că ați venit dumneavoastră de ieri și știți tot. Așa a fost pe vremurile alea, din păcate legile au fost aiurea, eu nu am nicio vină. Nu mințiți poporul. Aici niciodată cetățeanul nu câștigă contra statului. Mă lupt de 33 de ani aici. Clădirea e impusă la finanțe, plătesc pentru tot. Autorizație pentru construcție nu am, ci doar pentru un loc mai mic. Ați venit cu fascistul ăsta (cel mai probabil se referă la primarul Dominic Fritz, n.red.) să ne mințiți. Dumneavoastră ați adus un primar fără actele de cetățenie română și l-ați pus primar. Ăla nu e ilegal?”, a spus Dragan Ivanovici, un mare fan al echipei de fotbal Poli Timișoara, de aici și numele dat pizzeriei.

În incinta restaurantului au fost expuse numeroase obiecte care amintesc de echipa de fotbal, dar și câteva cupe care au fost câștigate de echipa locală de futsal, unde patronul a fost, ani de zile, sponsor oficial.

Ruben Lațcău a spus că întreaga zonă va intra într-un proces de refacere, spațiul public urmând să fie amenajat într-o zonă verde.