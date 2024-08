VIDEO Ucraina și Rusia se acuză reciproc după incendiul izbucnit la turnul de răcire al centralei nucleare Zaporojie / AIEA „nu a identificat niciun impact asupra securităţii nucleare”

Un incendiu a izbucnit duminică în sistemul de răcire al centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei, cea mai mare din Europa, iar Kievul şi Moscova se învinovăţesc reciproc, relatează AFP şi Reuters, transmite News.ro.

Ambele părţi insistă însă că nu a fost detectată nicio creştere a radiaţiilor în apropierea centralei, care este controlată de forţele ruse încă din primele zile ale ofensivei lor din 2022. Şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), care are personal de monitorizare la faţa locului, a declarat duminică seara că „nu a identificat niciun impact asupra securităţii nucleare”.

Enerhodar. We have recorded from Nikopol that the Russian occupiers have started a fire on the territory of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant.

Currently, radiation levels are within norm. However, as long as the Russian terrorists maintain control over the nuclear plant, the… pic.twitter.com/TQUi3BJg4J

