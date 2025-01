VIDEO Tudor Chirilă a preluat modelul Andreei Esca și și-a cumpărat o casă în Porumbacu de Sus (Sibiu) / „M-am îndrăgostit iremediabil și irecuperabil. Am făcut o investiție emoțională” / Solistul a introdus casa în circuitul turistic

Tudor Chirilă a relatat într-un podcast de arhitectură despre felul în care a ajuns să fie vecin cu prezentatoarea TV Andreea Esca în Porumbacu de Sus, o comună din județul Sibiu, relatează Turnul Sfatului.

„Design Stories” este podcastul în care Omid Ghannadi i-a avut ca invitați pe Tudor Chirilă și arhitectul Johannes Bertleff. Tema discuției: cum o gospodărie săsească din Transilvania a prins viață în urma colaborării celor doi.

În acest podcast Tudor Chirilă a povestit cum a început să descopere satele din Transilvania și prima lui intenție a fost de a cumpăra ceva în Viscri. S-a răzgândit în urma insistenței Andreei Esca.

„Am ajuns în Porumbacu după multe insistențe. Eu eram la Festivalul de Teatru de la Sibiu și i-am spus că nu am niciun chef să vin. Lasă-mă în pace cu Porumbacu tău. Hai mă, vino, că suntem toți aici, n-o să-ți pară rău. Nu vin, nu vin – eu mă duc la Viscri. Tu nu înțelegi că nu vin? Totuși, m-am dus. M-am îndrăgostit iremediabil și irecuperabil. Am revenit câteva weekenduri și la un moment dat am început să întreb dacă oare e vreo proprietate prin sat (care se vinde)”, a povestit Chirilă.

În cadrul podcastului, artistul a mai dezvăluit cum a făcut cunoștință cu arhitectul Johannes Bertleff, a vorbit despre obstacolele pe care le-a întâlnit în perioada șantierului, dar și despre ce a devenit locația în final.

„Casa asta nu a pierdut ceva ce avea – are o energie. Intri în curtea aia și simți ceva. Nu știu foarte multe despre vechii proprietari decât că erau buni gospodari (…) Pentru mine a fost și bucuria de a face ceva frumos”, a punctat Chirilă.

Arhitectul a ținut să precizeze că „această bucurie e posibilă în Porumbacu, dar nu în Viscri”. „În Viscri trebuie să-ți pui cămașă albă (…) este sat UNESCO”.