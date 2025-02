VIDEO Surpriză mare: Gary Wilson, campionul en-titre, eliminat în runda inaugurală a Openului Țării Galilor la snooker

Ishpreet Chadha (ocupant al locului 69 mondial) a furnizat marea surpriză a zilei de la Openul Țării Galilor la snooker, jucătorul indian eliminându-l pe Gary Wilson, campionul en-titre.

Mare câștigător al ediției din 2024, Wilson a fost învins în frame decisiv, scor 4-3, de un Chadha care a știu să-și controleze mai bine emoțiile pe finalul electrizant de meci.

Gary Wilson a condus o singură dată pe tabelă, la 3-2, în rest el fiind nevoit să vină tot timpul din urmă.

Indianul s-a impus cu 4-3 și l-a trimis acasă din primul tur pe campionul en-titre.

Rezumatul partidei dintre Wilson și Chadha

S-au disputat deja în turul întâi

Gary Wilson (1) vs Ishpreet Singh Chadha 3-4

Jackson Page (32) vs Jimmy Robertson 4-2

Tom Ford (16) vs Andrew Higginson 4-2

Neil Robertson (17) vs Mark Davis 4-2

Pang Junxu (24) vs Dominic Dale 4-2

Mark Selby (5) vs Haydon Pinhey 4-2

Elliot Slessor (28) vs Liam Davies 4-0

Si Jiahui (12) vs Jamie Jones 2-4

Robert Milkins (20) vs Wang Yuchen 4-1

John Higgins (13) vs Graeme Dott 4-0

Zhou Yuelong (29) vs Yuan Sijun 1-4

Mark Allen (4) vs Stan Moody 4-3

Stephen Maguire (27) vs Xu Si 4-2

Mark Williams (6) vs Florian Nüßle 4-1

Openul Țării Galilor la snooker

Dată de desfășurare: 10-16 februarie 2025

Oraș: Llandudno

Locație: Venue Cymru

Premii totale: £550,400

Câștigătorul: £100,000

Campionul en-titre: Gary Wilson (2024)

Transmisie tv în România: Eurosport și platforma Max.

Cum se joacă la Openul Țării Galilor

În primele două tururi și optimi se va juca după sistemul cel mai bun din șapte frame-uri, adică primul la patru.

În sferturi se va juca după sistemul cel mai bun din 9 frame-uri (primul la 5), în semifinale după sistemul cel mai bun din 11 frame-uri (primul la 6), iar în marea finală (care va avea două sesiuni) după sistemul cel mai bun din 17 frame-uri (primul la 9).

Premiile de la Openul Țării Galilor

Campion: £100,000

Finalist: £45,000

Semifinale: £21,000

Sferturi: £13,200

Optimi: £9,000

Turul II: £5,400

Turul I: £3,600

Cel mai mare break: £5,000

Total premii: £550,400.