VIDEO Surpriză la CM de schi de la Saalbach – Breezy Johnson a câștigat proba de coborâre. Sportiva a revenit după o suspendare de 14 luni

Sportiva americană Breezy Johnson a câştigat, sâmbătă, spre surpriza generală, proba de coborâre de la Campionatele Mondiale de schi de la Saalbach.

Plecată cu numărul 1, schioarea în vârstă de 29 de ani le-a învins pe austriaca Mirjam Puchner (+ 0”15) şi pe cehoaica Ester Ledecka (+ 0”21), transmite News.ro.

Italiencele Federica Brignone şi Sofia Goggia au terminat pe locurile 10 şi 16.

Ultimul său podium în Cupa Mondială a fost obţinut în 2021, la coborârea de la Val d’Isère. Ea nu a câştigat niciodată o cursă la nivel mondial.

La 14 mai 2024, a fost suspendată timp de 14 luni de către Agenţia Antidoping din SUA (USADA) pentru că nu şi-a respectat obligaţiile de localizare.

Perioada de suspendare a intrat în vigoare de la 10 octombrie 2023, iar ea a revenit în competiţie la începutul sezonului 2024-2025.

Revenită în această iarnă în circuitul mondial la vârsta de 40 de ani, după aproape şase ani de retragere pe care o credea definitivă, americanca Lindsey Vonn, multă vreme regina incontestabilă a coborârii (şase medalii, dintre care un titlu, la Campionatele Mondiale în opt participări), a terminat la aproape două secunde în urma compatrioatei sale (locul 15).

🥇🇺🇸 Breezy Johnson runs the Downhill of her life to clinch title!@saalbach2025#fisalpine | #saalbach2025 | #skiverrückt | #wintersport pic.twitter.com/H5nt5C170Y

— FIS Alpine (@fisalpine) February 8, 2025