VIDEO Scandal mare după Chelsea vs PSG: Luis Enrique riscă o suspendare drastică după ce i-a pus mâna în gât unui jucător advers

Chelsea s-a impus clar, scor 3-0, în finala CM al Cluburilor din SUA contra lui PSG, iar finalul partidei de pe MetLife Stadium a fost unul cu scântei: jucătorii celor două echipe s-au luat la bătaie. Luis Enrique, antrenorul parizienilor, a ieșit într-un mod negativ în evidență: i-a pus mâna în gât lui Joao Pedro, iar acum riscă o suspendare importantă.

Nervii nu au mai putut fi ținuți în frâu la finalul partidei dintre Chelsea și PSG.

Jucătorii celor două echipe au fost implicați într-un adevărat scandal, iar Luis Enrique a fost, din păcate, unul dintre protagoniști.

Antrenorul campioanei Europei a fost surprins de camerele tv în momentul în care i-a pus mâna în gât unui jucător advers, în acest caz Joao Pedro.

Itturalde Gonzalez, fost important arbitru spaniol, a precizat pentru Marca următoarele: antrenorul lui PSG riscă o suspendare drastică după gestul necugetat de pe MetLife Stadium din New Jersey.

Există chiar și posibilitatea ca Enrique să poată fi oprit să antreneze pentru o perioadă.

„A existat o situație conflictuală care putea fi evitată. Scopul meu mereu a fost acela de a-i separa pe jucători în asemenea faze.

Au fost mai multe îmbrânceli, am vrut să evit astfel de chestiuni. Repet, nu e cel mai bun lucru pe care l-am făcut (n.r. că i-a pus mâna în gât lui Joao Pedro) și nu mai am nimic de adăugat”, a precizat Luis Enrique la conferința de presă, conform sursei citate.

🚨 WHAT HAPPENED BETWEEN LUIS ENRIQUE & JOAO PEDRO FROM DIFFERENT ANGLE 🤯 pic.twitter.com/QUcPlG0B75

Luis Enrique just ASSAULTED a player after losing the Club World Cup final.

Who’s to say he’s not doing worse behind closed doors?

BAN THIS MAN IMMEDIATELY.pic.twitter.com/MqGFDecS9u

— ☔️ (@kykyszn) July 13, 2025