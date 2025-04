VIDEO Scandal în Turcia după ce Jose Mourinho l-a luat de nas pe antrenorul rivalei Galatasaray

Fenerbahce a fost eliminată de Galatasaray în sferturile Cupei Turciei după un meci extrem de tensionat, scor 2-1, La finalul duelului, Jose Mourinho nu și-a mai putut ține nervii în frâu și l-a luat de nas pe antrenorul echipei adverse, Okan Buruk.

După o partidă cu trei eliminări, Galatarasay a învins-o pe marea rivală Fenerbahce, scor 2-1, în sferturile Cupei Turciei la fotbal.

Nervos peste măsură după înfrângere, Jose Mourinho a produs și mai multă tensiune după ce l-a luat de nas pe Okan Buruk, antrenorul celor de la Galatasaray.

Buruk a amplificat puțin gestul și a căzut la pământ.

Nu este prima dată când Mourinho iese în evidență prin astfel de gesturi de la venirea în Turcia.

„Special One” lăsase deja o impresie negativă în timpul meciurilor cu rivala eternă, făcând remarci rasiste la adresa arbitrului. El a fost suspendat pentru două meciuri şi amendat cu 20 000 de euro.

🚨👃🏻 José Mourinho and Okan Buruk tonight during Fenerbahçe vs Galatasaray. pic.twitter.com/KEoXQR92QA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 2, 2025