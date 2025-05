VIDEO Ronnie O’Sullivan, în semifinalele CM snooker: „Am jucat îngrozitor, mă chinui”

Ronnie O’Sullivan s-a calificat pentru a 14-a oară în semifinalele de la Crucible, performanța venind după ce l-a învins pe Si Jiahui, scor 13-9. Cu toate că este prezent în careul de ași al Campionatului Mondial de snooker, Ronnie nu este deloc mulțumit de jocul său, unul caracterizat drept „îngrozitor”.

O’Sullivan (49 de ani) a fost mereu în avantaj în sfertul cu Jiahui, însă finalul de meci a fost unul electrizant, cu asiaticul reușind să se apropie pe tabelă și să joace cel mai bun snooker al său.

Nu a mai fost însă timp pentru o revenire de efect, Ronnie reușind să închidă meciul la timp, fără complicații.

„Mă chinui. Am lucrat la tacul meu, iar acesta se simte groaznic. Joc groaznic.

Îmi lipsește senzația de a juca bine. Încerc tot felul de lucruri, să țin tacul în alt loc, încerc orice. Si am jucat prost în tot meciul.

M-a lăsat să mă desprind (n.r. Jiahui), mi-a dat șanse. Joc cu zero încredere. Trebuie să mă chinui.

Aștept cu nerăbdare fiecare meci. Voi continua să muncesc din greu. Sunt geniali (n.r. jucătorii din China). Zhao este un adversar formidabil”, a precizat Ronnie O’Sullivan, citat de thesun.co.uk.

În penultimul act de la Crucible, O’Sullivan va da peste al treilea jucător chinez de la această ediție a CM: Zhao Xintong (28 de ani).

Zhao a trecut până acum de Jak Jones (scor 10-4), Lei Peifan (scor 13-10) și Chris Wakelin (scor 13-5) la Crucible.

De-a lungul timpului, O’Sullivan și Xintong s-au mai duelat de două ori: de fiecare dată s-a impus multiplul campion mondial: 4-3 la English Open în 2016 și 6-1 la Champion of Champions din 2022.

În cealaltă semifinală se vor duela veteranul Mark Williams și Judd Trump, liderul mondial. Vorbim despre o reeditare a semifinalei din 2022, atunci când Trump a avut câștig de cauză în frame decisiv, scor 17-16.

Williams este triplu campion mondial, în timp ce Trump s-a impus la ediția din 2019.

Campionatul Mondial de Snooker are loc în perioada 19 aprilie – 5 mai, la Teatrul Crucible din Sheffield.

În semifinale se joacă după sistemul cel mai bun din 33 de frame-uri (adică primul la 17), iar în marea finală după sistemul cel mai bun din 35 de frame-uri (adică primul la 18).

Ronnie O’Sullivan completes the job against Si Jiahui to make his 14th World Snooker Championship semi-final 👏#WorldChampionship pic.twitter.com/AZsYUjtCMo — TNT Sports (@tntsports) April 30, 2025

‘What a clearance, WHAT A RED!’ Ronnie O’Sullivan finds some magic when he needed it most #HaloWorldChampionship pic.twitter.com/z1BPkQGHvh — WST (@WeAreWST) April 30, 2025

WHAT A FINISH! After struggling earlier in the session, Ronnie O’Sullivan finds some scintillating snooker to finish off Si Jiahui 13-9. A mouthwatering semi-final with Zhao Xintong awaits 🤤 #HaloWorldChampionship pic.twitter.com/QMRgcEP4x3 — WST (@WeAreWST) April 30, 2025