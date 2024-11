VIDEO Purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, somată în direct să nu comenteze atacul cu rachete balistice din Ucraina

Secvența este neobișnuită. În plină conferință de presă, joi dimineața, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a primit un apel pe telefonul mobil. De la celălalt capăt al firului, și în fața jurnaliștilor, i s-a spus să nu comenteze atacul cu rachetă din Dnipro, scrie Le Figaro.

„Maria, nu comentați deloc asupra atacurilor cu rachete balistice asupra Iușmaș pentru că occidentalii au început să vorbească despre asta”, se aude prin microfoanele care nu sunt întrerupte.

Ucraina a acuzat Rusia, joi dimineață, că a tras o salvă de rachete împotriva acestui oraș din centrul Ucrainei, folosind o rachetă balistică intercontinentală (ICBM) fără focos nuclear, în ceea ce ar constitui o premieră în acest război.

În această înregistrare video, interlocutorul Mariei Zaharova indică faptul că lovitura a vizat Iushmaș, abrevierea rusă a uzinei ucrainene de fabricare a sateliților Pidenmach din centrul orașului Dnipro.

Și mai surprinzător, Maria Zaharova a redifuzat conferința de presă în întregime pe contul său de Twitter, fără ca pasajul să fie trunchiat.

A fost aceasta o gafă sau un mod de a recunoaște, fără să o spună, că o rachetă balistică intercontinentală a fost utilizată împotriva Ucrainei? În orice caz, Kremlinul a reacționat în această dimineață declarând că nu comentează „acuzațiile” Kievului.

Maria Zakharova, Russia’s foreign ministry spokeswoman, takes a phone call in the middle of her presser telling her not to comment on Russia’s strike on Ukraine with an intercontinental ballistic missile.

The caller appears to say the target was the Yuzhmash factory in Dnipro pic.twitter.com/1KBXPaa2bF

— max seddon (@maxseddon) November 21, 2024