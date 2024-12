VIDEO Președintele FRF, Răzvan Burleanu: ”Hai la vot! Viitorul României este în Europa!” / ”Am câștigat prea mult pentru a schimba acum direcția”

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a transmis într-un mesaj video, în contextul alegerilor prezidențiale, că viitorul României este în Europa.

Fără să menționeze vreun nume, Burleanu a vorbit despre România în context european, atât în politică, dar și în sport.

Turul 2 al alegerilor prezidențiale se va desfășura duminică, 8 decembrie, și se vor confrunta Călin Georgescu (independent) și Elena Lasconi (USR).

”Țara noastră își alege duminică Președintele, care nu are niciun atribut constituțional în domeniul sportului, dar de la care ne dorim să ne garanteze un singur lucru, că vom continua un parcurs euro-atlantic, fiindcă Liga Campionilor sau Europa League ne sunt dragi, iar acestea, din fericire, se joacă în Europa, iar visul de a merge la Mondial ne va duce în Statele Unite, unde vrem să călătorim fără vize, așa cum am mers în Germania, anul acesta.

Iar pentru asta, România trebuie să rămână un exemplu de stabilitate, coerență și dezvoltare în regiunea noastră. Avem o oportunitate uriașă. Prin valorile europene, ne construim nu doar o națiune mai puternică, ci și un sport care să fie mândria tuturor.

Burleanu a vorbit și despre apartenența României la UE și NATO.

”În 2004, România a aderat la NATO și garanția de securitate a devenit fundamentul dezvoltării noastre ca țară, din punct de vedere economic și social, și implicit un mediu sigur și stabil pentru creșterea sportului și a generațiilor viitoare.

În 2007, România a aderat la Uniunea Europeană și am început să călătorim liber, să studiem fără constrângeri și să muncim oriunde în Europa. Am devenit liberi, cu adevărat. (…) Să nu uităm! FRF nu este o instituție publică, nu are bani de la stat și nu are nicio influență politică, dar FRF este o organizație liberă în serviciul public, al celor care iubesc sportul și fotbalul! HAI LA VOT! Viitorul României este în Europa!”, a declarat Răzvan Burleanu, în video.