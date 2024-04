VIDEO Peter Jackson va lansa pe Disney+ versiunea restaurată a documentarului ”Let It Be” din 1970

Documentarul „Let It Be”, realizat de The Beatles în 1970, a fost restaurat de compania de producţie a lui Peter Jackson, transmite News.ro.









Regizat de Michael Lindsay-Hogg, „Let It Be” surprinde sesiunile de înregistrare ale ultimului album al trupei cu acelaşi titlu. Documentarul a fost lansat iniţial la doar câteva săptămâni după ce The Beatles şi-au anunţat oficial despărţirea. Niciunul dintre membrii trupei nu a participat la premiera sa din 1970.

De atunci, documentarul a devenit o curiozitate puţin văzută care relatează dispariţia grupului, cu scene de certuri şi dispute interne alături de frenezia procesului de înregistrare care a durat o lună.

„Let It Be” a servit, de asemenea, ca punct de plecare pentru miniseria The Beatles, realizată de Jackson în 2021: „Get Back”, o epopee de opt ore compusă din aproape 60 de ore de imagini din culise, filmate iniţial pentru filmul lui Lindsay-Hogg.

Versiunea lui Jackson pentru „Let It Be” foloseşte aceeaşi tehnologie ca pentru „Get Back” pentru a restaura imaginile de epocă, relatează Variety.

„Let It Be” nu a mai fost disponibil în nicio formă oficială de la începutul anilor ’80, deşi versiuni contrafăcute de slabă calitate, copiate de pe versiuni anterioare VHS şi laserdisc, au circulat printre fani de-a lungul anilor.

„Sunt absolut încântat că… Let it Be a fost restaurat şi este în sfârşit relansat după ce a fost indisponibil timp de zeci de ani”, a declarat Jackson într-un comunicat. „Întotdeauna am crezut că Let It Be este necesar pentru a completa povestea Get Back”.

Jackson a spus că el consideră cele două proiecte ca fiind „o singură poveste epică”.

„Let It Be” va avea premiera la nivel global pe Disney+ în 8 mai.

Restaurarea „Let It Be” soseşte în timpul unei avalanşe de ştiri despre The Beatles. La începutul acestei luni, James McCartney şi Sean Ono Lennon – fiii lui Paul McCartney şi John Lennon – au lansat un cântec intitulat „Primrose Hill”; Ringo Starr a lansat, de asemenea, un nou single, „February Sky”, în aceeaşi zi.

Iar în februarie, Sam Mendes a anunţat că va regiza patru filme centrate pe fiecare membru al formaţiei, care vor fi lansate în 2027.