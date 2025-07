VIDEO Oasis i-a dedicat o melodie lui Ozzy Osbourne în timpul concertului de la Londra/ Trupa s-a reunit pentru prima dată după peste un deceniu

Oasis a dedicat unul dintre hiturile sale regretatului muzician rock Ozzy Osbourne cu prilejul revenirii triumfale a trupei pe scenă la Londra cu prilejul unei serii de concerte din cadrul turneului mondial, informează sâmbătă DPA şi PA Media.

Pentru prima dată în peste un deceniu, trupa a cântat în faţa a zeci de mii de fani reuniţi pe stadionul Wembley.

După doar trei melodii din mult aşteptatul concert, Liam Gallagher a afirmat că publicul ”este minunat” şi s-a înclinat în faţa mării de mâini ridicate din faţa lui.

Oasis pay tribute to Ozzy Osbourne at the end of “Live Forever” in London

pic.twitter.com/SVB50x23Nh

— Oasis Mania (@OasisMania) July 25, 2025