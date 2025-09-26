G4Media.ro
Sursa foto: Captură video

VIDEO O femeie a rămas prinsă într-un tobogan, pe o navă de croazieră, la peste 30 de metri deasupra mării

Un videoclip devenit viral pe TikTok arată momentul de panică trăit de o pasageră de pe un vas de croazieră, care a rămas blocată într-un tobogan transparent suspendat la peste 30 de metri deasupra oceanului în furtună, scrie Corriere della Sera.

Imaginile arată cum femeia încearcă cu disperare să se elibereze, împingându-și corpul în față cu brațele întinse complet. În jurul ei, alți pasageri urmăresc scena printre strigăte și neîncredere. „Doamne, este literalmente blocată”, exclamă o voce de lângă persoana caer filmează, înainte ca scurtul videoclip de 13 secunde să se întrerupă.

@radiodeejay Una passeggera in difficoltà è stata ripresa mentre cercava di muoversi all’interno di uno scivolo d’acqua trasparente, sospeso a più di 30 metri sopra l’oceano, su una nave da crociera. La donna è rimasta bloccata sulla schiena, incapace di scorrere in avanti. Con le braccia tese verso le pareti del tubo, ha cercato di spingersi da sola. La persona che ha filmato l’accaduto (kaylamierzejewski) non ha specificato a quale compagnia appartenesse la nave da crociera, ma sembrerebbe trattarsi della Norwegian Bliss della Norwegian Cruise Line. L’“Ocean Loops” è uno scivolo a doppio loop presente sulle navi della Norwegian Cruise Line. Pende per oltre 3 metri oltre il bordo della nave e a ben 48 metri sopra l’oceano. Video TT/kaylamierzejewski #news #viral #crociera #radiodeejay ♬ suono originale – Radio Deejay

Autorul clipului nu a dat numele companiei implicate, dar nava filmată pare să semene cu Norwegian Bliss, a Norwegian Cruise Line.

Potrivit site-ului Cruisemapper, nava se afla într-o croazieră de șapte zile în Alaska, în largul coastei Victoria, British Columbia, la 19 septembrie.

Norwegian Bliss este cunoscut pentru spectaculosul tobogan acvatic „Ocean Loops”: o spirală dublă care pornește de la o trapă și lansează pasagerii pe două bucle transparente care depășesc nava cu aproximativ 3,3 metri, suspendate la 48 de metri deasupra mării, înainte de a se termina într-o piscină la bord.

 

