VIDEO O femeie a rămas prinsă într-un tobogan, pe o navă de croazieră, la peste 30 de metri deasupra mării

Un videoclip devenit viral pe TikTok arată momentul de panică trăit de o pasageră de pe un vas de croazieră, care a rămas blocată într-un tobogan transparent suspendat la peste 30 de metri deasupra oceanului în furtună, scrie Corriere della Sera.

Imaginile arată cum femeia încearcă cu disperare să se elibereze, împingându-și corpul în față cu brațele întinse complet. În jurul ei, alți pasageri urmăresc scena printre strigăte și neîncredere. „Doamne, este literalmente blocată”, exclamă o voce de lângă persoana caer filmează, înainte ca scurtul videoclip de 13 secunde să se întrerupă.

Autorul clipului nu a dat numele companiei implicate, dar nava filmată pare să semene cu Norwegian Bliss, a Norwegian Cruise Line.

Potrivit site-ului Cruisemapper, nava se afla într-o croazieră de șapte zile în Alaska, în largul coastei Victoria, British Columbia, la 19 septembrie.

Norwegian Bliss este cunoscut pentru spectaculosul tobogan acvatic „Ocean Loops”: o spirală dublă care pornește de la o trapă și lansează pasagerii pe două bucle transparente care depășesc nava cu aproximativ 3,3 metri, suspendate la 48 de metri deasupra mării, înainte de a se termina într-o piscină la bord.