VIDEO Novak Djokovic, gest de despărțire la Roland Garros / Sârbul spune că semifinala pierdută cu Sinner a fost ultimul său meci la turneul de Mare Șlem

Novak Djokovic a mărturisit că semifinala pierdută în fața lui Jannik Sinner la Roland-Garros s-ar putea să fi fost ultimul său meci la acest Mare Șlem din carieră.

Djokovic (locul 6 ATP) a fost învins de Sinner (locul 1 ATP) după mai bine de trei ore de joc, scor 4-6, 5-7, 6-7 (3).

Imediat după meci, pregătindu-se să părăsească terenul, sârbul și-a lăsat gențile jos și a făcut un gest de adio, un salut adresat fanilor care au asistat la duel din care se poate înțelege că Nole și-a încheiat povestea pe terenurile de la Roland-Garros.

Novak Djokovic, în vârstă de 38 de ani, a explicat și confirmat gestul în conferința de presă ulterioară semifinalei.

Am un profund sentiment de recunoștință pentru susținerea pe care am primit-o în această seară, a fost incredibil”, a declarat mai întâi sârbul. „Nu cred că am primit vreodată un asemenea sprijin pe acest teren, într-un meci important împotriva unuia dintre cei mai buni jucători din lume.”

„Poate că a fost ultimul meu meci aici, nu știu, de aceea a fost emoționant”, a adăugat câștigătorul a 24 de turnee de Grand Slam. „Nu am spus că a fost ultimul, dar că ar putea fi ultimul”, a precizat el ulterior, întrebat din nou pe această temă. „Douăsprezece luni, la acest punct al carierei mele, înseamnă foarte mult. Îmi doresc să continui să joc? Da. Voi mai putea să joc peste douăsprezece luni? Nu știu.”

Nu știu cum va arăta ziua de mâine, voi continua, voi continua”, a explicat Novak Djokovic