VIDEO Muncă la clacă în satele românești din Muntenia, ca în urmă cu 100 de ani, pentru a reconstrui, cu pământ și paie, o casă veche strămutată de la 50 km distanță, din satul Remuș, Giurgiu, în orașul Măgurele/ Casa va deveni muzeu

Lângă București, în orașul Măgurele, peste 50 de oameni au refăcut atmosfera de la vechea clacă țărănească din satele românești, unde sătenii se strângeau pe vremuri pentru a-și oferi ajutor unii altora la treburile gospodărești care presupuneau un efort colectiv. Adulții, unii însoțiți de copiii lor, s-au oferit benevol să ajute la reconstrucția pereților unei case de paiantă, ce a fost relocată de la 50 km distanță pentru a fi conservat patrimoniul construit al satelor din Muntenia.

Casa țărănească ce va fi relocată la Măgurele are valoare culturală pentru sudul Munteniei, a fost construită în perioada interbelică, la 1932, de către Ilie Micu, un telefonist, printre primii din România. O parte dintre elementele construcției au fost strămutate de curând din Giurgiu în Ilfov, la Măgurele, pentru a fi salvate și restaurate. Inițiativa aparține Asociației Monumente Renăscute, un proiect non-profit de salvare a caselor cu valoare culturală din sudul Muntenia.

În această vară, deși Asociația Monumente Renăscute voia să o salveze „in situ”, ea s-ar fi demolat, pentru a fi posibilă extinderea unei parcări de magazin sătesc. Organizația a reușit totuși să o relocheze, mai precis să aducă componente ale casei ridicate în 1932, respectiv tâmplăria, ușile și ferestrele, și a demarat procedura de restaurare și replicare a ornamenticii distruse, la Centrul Cultural al Orasului Măgurele din Ilfov.

„Din punctul de vedere al multora, ea a fost un fel de „Voroneț” al caselor interbelice din Muntenia de Sud”, consideră asociația, făcând referire la picturile de sub șarpantă care decorau fațada.

Sâmbătă, 6 iulie, la Centrul Cultural din Măgurele s-a strâns un număr mai mare de oameni decât au răspuns inițial apelului dat pe Facebook pentru a modela manual pământul argilos amestecat cu paie și a umple structura de lemn a casei. „Claca se strângea pentru un cuplu tânăr și el își făcea o casă era al doilea eveniment ca importanță după nuntă, era tot un fel de dar, munca era a clăcașilor și gazdele trebuiau să pună la dispoziție, mâncare, băutură, lăutari”, a spus Florin Radu Ștefănescu, fondatorul asociației.

Casa reconstruită în Măgurele are prispă și pridvor și 3 camere, iar la final va deveni muzeu, ea va putea fi vizitată. „Am preluat din arhitectura țărănească, arhitectură tipică casei româneaști cu tindă pe mijloc, hol și camere pe stânga dreapta”, a mai spus fondatorul asociației.

Salvarea casei din Remuș survine după un alt proiect al Asociației tot în Ilfov: strămutarea și restaurarea Casei Frusina în 2023, pe un teren pus la dispoziție de primăria din Corbeanca.

Asociația Monumente Renăscute a fost înființată în urmă cu trei ani, cu scopul de a salva casele valoroase abandonate din sudul Munteniei. Este vorba de casele tradiționale care ”încă vorbesc”, a anexelor gospodărești din satul românesc și a altor clădiri de patrimoniu aflate în prag de colaps.

Asociația, care se bazează în mare parte pe sprijinul sponsorilor și voluntarilor, își propune să pună în valoare „nestematele arhitecturii vernaculare Românești”, să le restaureze și să le dea o nouă viață și funcționalitate rezidențială sau turistică, fie pentru actualii proprietari, fie pentru alții, sau să le ofere unor entități publice educativ-sociale.

Asociația are un interes deosebit pentru casele în pericol din sudul Munteniei (Giurgiu, Ilfov, Dâmbovița, Argeș, Teleorman), unde, spre deosebire de Transilvania sau Bucovina, acest subiect este aproape inexistent, în ciuda unui patrimoniu arhitectural foarte valoros și neștiut. Foarte multe dintre aceste case au fost deja puse la pământ sau riscă să dispară deoarece proprietarii nu le cunosc valoarea sau nu dispun de fonduri și know how ca să le renoveze corect.

Potrivit fondatorului Asociației Monumente Renăscute, Florin Radu Ștefănescu, alte 11 case cu valoare arhitecturală deosebită au fost identificate în sate din Muntenia pentru a fi restaurate.