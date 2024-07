VIDEO Momentul când un avion de atac la sol rusesc Su-25 este distrus de un militar ucrainean cu un lansator portabil de rachete sol-aer / Pilotul nu pare să fi detectat amenințarea

Un avion de atac la sol rusesc Suhoi Su-25 a fost distrus, în zona orașului Doneţk, de Brigada 110 Mecanizată ucraineană cu un lansator portabil de rachete, potrivit unor surse multiple. Pierderea aeronavei a fost confirmată de mai multe canale populare de Telegram din Rusia, inclusiv de Fighterbomber, specializat în aviație. Potrivit acestora, pilotul s-a catapultat și a fost evacuat din zonă.

MANPADS missile launch on the Russian Su-25. By the 110th Brigade of Ukraine. Today.

P.S: The aircraft was downed. Russian source associated with Russian military aviation confirmed the loss. According to Russians the pilot survived and was evacuated. https://t.co/E1uUFk2LV5 pic.twitter.com/t9eDKEJg7j

