VIDEO Marea Britanie: Banda autointitulată „Sticky Bandits”, după hoții din filmul Home Alone, a comis furturi de 1,6 milioane de lire sterline/ Pe podeaua unei firme de la care au furat au scris „Ha ha. Crăciun Fericit”

O bandă care s-a autointitulat „Bandiții lipicioși” a furat mașini și metale în valoare de 1,6 milioane de lire sterline din întreprinderi în timpul unei spargeri de Crăciun, scrie The Telegraph. Hoții s-au filmat râzând și glumind în timp ce jefuiau unități industriale și fabrici.

Într-un clip, unul dintre membri se referă la bandă ca la „Bandiții lipicioși”, într-o aparentă trimitere la filmele Home Alone. Multe dintre întreprinderi au fost vizate în timp ce erau închise în perioada Crăciunului 2022.

După ce au dat o raită într-un local, ei au pictat cu spray cuvintele „Ha ha. Merry Xmas, Happy New Year” pe podea, înainte de a da foc unui camion pe care l-au folosit.

Banda, din Wolverhampton, a făcut raiduri în 10 firme din West Midlands, în Birmingham, Wolverhampton, Dudley, Walsall, Bilston, Perry Barr, Brierley Hill, Kidderminster, Tamworth și Shrewsbury.

Aceștia petreceau ore întregi pe șantiere și furau metale și alte bunuri folosind utilaje grele.

Furau vehicule de la firme și foloseau altele cu numere de înmatriculare false pentru a transporta materialele înapoi la baza lor din Wolverhampton și pentru a vinde ulterior metalul comercianților de fier vechi.

Trei dintre membrii bandei au folosit 17 telefoane mobile în timpul spargerilor pentru a evita să fie prinși, a declarat poliția.

Ei au filmat, de asemenea, unele dintre raidurile lor cu telefoanele lor mobile, iar într-un videoclip, membrii bandei pot fi auziți râzând în timp ce bărbatul care înregistrează spune: „Bandiți lipicioși. Îmi place asta. Îmi place”.

Un alt membru a filmat o afacere din apropierea unui cimitir, iar mai târziu s-a înregistrat spunând într-o notă vocală: „Crezi că sunt trist că am făcut să pară că jelesc pe un mormânt doar ca să pot cerceta clădirea?”

Detectivii au folosit camerele de supraveghere și înregistrările telefonice pentru a identifica banda, care a fost arestată într-o serie de raiduri în zori în iunie anul trecut.

1,6 milioane de lire sterline pierdute

Pierderea totală de materiale și vehicule a costat firmele 1,6 milioane de lire sterline, iar daunele aduse clădirilor au costat aproximativ 200.000 de lire sterline.

De asemenea, firmele au fost prejudiciate cu încă 800.000 de lire din cauza pierderilor de vânzări, a costurilor de consolidare a securității și a creșterii primelor de asigurare.

Toți cei cinci bărbați au recunoscut că au conspirat pentru a jefui spații comerciale între decembrie 2022 și iunie anul trecut.

Aceștia au fost condamnați la aproape 30 de ani de închisoare în total, vineri, la Wolverhampton Crown Court.

Adam Shakespeare, 31 de ani, a fost încarcerat pentru șase ani și cinci luni. David Smith, 36 de ani, Lee Fletcher, 33 de ani, și Royston Hallard, 30 de ani, au fost închiși fiecare pentru șase ani și patru luni. David Williams, 44 de ani, a fost încarcerat pentru trei ani și patru luni.

„Criminalitate gravă”

Detectiv Constable Kelly Whyte, de la unitatea proactivă de infracțiuni majore a Poliției West Midlands, a declarat: „Aceasta a fost o infracționalitate gravă, organizată și profesionistă la scară industrială, care a dus la furtul de materiale și vehicule în valoare de peste 1,6 milioane de lire sterline, ca să nu mai vorbim de perturbarea activității și de impactul emoțional asupra celor afectați.

„Aceștia se concentrau pe amplasamente care erau ascunse de case și loveau în perioadele de vacanță, când știau că riscul de a fi deranjați era mai mic.

„Videoclipurile recuperate de pe telefoanele lor mobile arată cum se bucurau de ceea ce făceau și râdeau și glumeau între ei.

„Când am identificat similitudini între infracțiuni, am lansat o investigație majoră bazată pe criminalistică, analiza telefoanelor mobile și a camerelor de supraveghere, ceea ce a însemnat că am reușit să acționăm și să arestăm banda în timpul unor raiduri în zori, în iunie anul trecut.”