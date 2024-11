VIDEO Marcel Ciolacu, întâlnire cu Mark Rutte, șeful NATO: Sprijiniți suplimentarea și întărirea prezenței militare în România / Rutte: Am discutat despre cum putem să păstrăm sigur spațiul aerian al României

Premierul Marcel Ciolacu s-a întâlnit luni la Bruxelles cu Mark Rutte, secretarul general NATO. Într-o declarație comună de presă, Ciolacu i-a cerut șefului NATO să sprijine suplimentarea și întărirea prezenței militare în România. Șeful NATO a spus că a discutat cu premierul român despre cum poate alianța să garanteze securitatea spațiului aerian al României, confruntat cu incursiunile dronelor ruse.

Declarațiile lui Marcel Ciolacu:

Am avut astăzi o întrevedere foarte bună cu secretarul general al NATO, domnul Mark Rutte. L-am asigurat pe domnul secretar general, în cadrul acestei prime întâlniri cu un oficial român, de întreg sprijinul Guvernului pe care îl conduc și al meu personal în îndeplinirea mandatului său important.

Am simțit solidaritatea domnului Rutte din primele clipe ale mandatului, când a dat o declarație fermă de sprijin pentru România în contextul incidentului cu dronele rusești din luna octombrie. Și îi mulțumesc pentru asta.

România și poporul român au un atașament profund față de valorile euroatlantice. NATO și relația transatlantică, Statele Unite și Uniunea Europeană sunt pilonii pe care ne clădim securitatea și apărarea.

De 20 de ani, societatea românească s-a dezvoltat și a prosperat în spatele scutului NATO, care asigură României cele mai solide garanții de securitate din istoria sa. De aceea, suntem pregătiți să contribuim la întărirea Alianței și la menținea unei relații transatlantice cât mai solide.

Este cu atât mai important să facem acest lucru, având în vedere că ne confruntăm cu un context de securitate extrem de complicat.

Federația Rusă a ales să devină cea mai mare amenințare la adresa NATO. Rusia a readus războiul în Europa, chiar la granițele României. Iar acest lucru a crescut nivelul de preocupare în rândul cetățenilor noștri.

De aceea, suntem aici, în sediul NATO, umăr la umăr, pentru a da un mesaj puternic că românii sunt în siguranță și stabilitate. România face parte din NATO, Alianța are o prezență consistentă în România, iar aceasta este garanția că fiecare centimetru al teritoriului nostru este apărat pe deplin.

Împărtășesc pe deplin viziunea domnului Rutte că nicio țară nu poate răspunde de una singură amenințărilor de securitate. Faptul că suntem mai puternici împreună este o realitate, nu doar un slogan. Tocmai de aceea, i-am transmis domnului secretar general recunoștința României atât față de Aliații care ne sprijină concret, cât și față de NATO care a adoptat măsuri dedicate României în domeniul apărării terestre și aeriene. Avem o prezență militară Aliată consistentă în România, dar i-am solicitat domnului secretar general să sprijine suplimentarea și întărirea acestei prezențe, dar și consolidarea posturii NATO pe Flancul Estic, la Marea Neagră. Un astfel de demers este indispensabil pentru o descurajare credibilă a amenințărilor rusești.

De altfel, încălcările spațiului aerian Aliat și postura agresivă a Rusiei din Marea Neagră arată cât de important este să creștem efectivele în zonă și să oferim un răspuns solidar și unitar al Alianței. În acest context, i-am transmis domnului secretar general că România înțelege și își respectă angajamentele și este solidară cu aliații și partenerii noștri. Am alocat deja 2.5% din PIB pentru apărare în acest an și voi continua să mențin prioritare și în perioada următoare investițiile în apărare.

L-am informat despre faptul că în cursul acestei săptămâni vom semna cu partea americană scrisoarea de acceptare pentru programul de achiziționare a 32 de avioane F-35 din ultima generație. Vom continua să investim sume importante în modernizarea Armatei, pentru că vrem ca România să probeze prin fapte concrete că este un Aliat de încredere și un furnizor de securitate în regiune și dincolo de aceasta.

Războiul Rusiei împotriva Ucrainei este o tragedie care se desfășoară la granițele noastre. România a susținut fără rezerve lupta legitimă a Ucrainei împotriva agresiunii ruse și pentru apărarea independenței, suveranității și integrității sale teritoriale.

Vom continua să acordăm un sprijin multidimensional Ucrainei. Donația sistemului Patriot și pregătirea în România a piloților ucraineni, alături de cei români și aliați pe avioanele F-16 sunt doar câteva elemente care demonstrează amploarea asistenței noastre.

Dar în același timp, trebuie să fim atenți și la Republica Moldova, care este partenerul nostru cel mai afectat de război, după Ucraina. Am fost recent martorii încercării de a deturna parcursul european al Republicii Moldova. Avem obligația de a sprijini Chișinăul și ne dorim să putem contribui împreună la acest efort.

În concluzie, România este o țară sigură, cu securitatea garantată de NATO, care se poate dezvolta economic și social. În fața tuturor amenințărilor, NATO a devenit mai puternică și mai extinsă și cred că este de datoria noastră să contribuim cu toții la întărirea Alianței și a securității euro-atlantice.

Declarații Mark Rutte:

România a fost un prieten ferm al Ucrainei, ați livrat un sistem Patriot

Vedem o expansiune periculoasă a războiului, cu sprijin în trupe din Coreea de Nord, muniții și drone din Coreea de Nord, Iran și China

Am discutat despre cum putem noi, Aliații, să păstrăm sigur spațiul aerian al României. Incursiunile Rusiei sunt inacceptabile

