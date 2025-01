VIDEO Manifestații pro-palestina la meciul din Europa League dintre Bodo/Glimt și Maccabi Tel Aviv

Câteva sute de manifestanți s-au adunat, joi, în orașul Bodø pentru a-și exprima sprijinul față de cauza palestiniană, în contextul meciului echipei locale Bodø/Glimt împotriva formației Maccabi Tel-Aviv, scor 3-1, din Liga Europa, relatează ziarul local Avisa Nordland, citat de L’Équipe.

Pentru echipa israeliană, acesta a fost primul meci „în deplasare” disputat în condiții obișnuite, după violențele care au avut loc în urma partidei cu Ajax Amsterdam, la începutul lunii noiembrie. În confruntarea „în deplasare” cu Beșiktaș (28 noiembrie), meciul s-a disputat cu porțile închise și pe teren neutru, în Ungaria. De această dată, fără restricții speciale, meciul s-a desfășurat în prezența a aproximativ 4.000 de spectatori (dintre care aproximativ 50 susținători ai formației oaspete).

Hundreds of pro-Palestine protesters march ahead of the Bodo/Glimt vs. Maccabi Tel Aviv UEFA Europa League game, chanting slogans and condemning Israel’s participation in international sports. pic.twitter.com/iHVuFfvlar

— Alireza Akbari (@mypenmyworld) January 23, 2025