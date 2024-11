VIDEO Lovitură rară din snooker reușită la UK Championship 2024

O execuție rar întâlnită în snooker a avut loc cu ocazia meciului dintre Stuart Bingham și Mark Williams, din runda inaugurală de la UK Championship 2024.

Bingham a început un frame contra lui Williams direct cu un fault după ce a introdus bila neagră direct din lovitura de deschidere.

Din fericire pentru Bingham, la final el a avut motive de bucurie: a revenit spectaculos de la 2-5 și s-a calificat în optimile UK Championship (6-5 cu Mark Williams).

It was a nightmare start to the frame for Stuart Bingham 😨 #VPUKChampionship pic.twitter.com/NS9t4Q2elg

„That is incredible.”

Alan McManus was left completely stunned when Stuart Bingham potted the black off the break.

He said: „You think you’ve seen it all. I’ve never seen that before, ever. Potting the black off the break. That is incredible.” #snooker

Video: Eurosport pic.twitter.com/nX5dH8hkes

— Snooker Chat 🔴⚫🔴 (@Snooker_Chat) November 27, 2024