VIDEO Jurnalistul Adelin Petrișor, la bordul unui avion care a ratat aterizarea: Trebuia să aterizăm la Sarajevo. Eram foarte aproape de aterizare, cred că eram la câteva zeci de secunde distanță, avionul scosese trenul de aterizare, când pilotul a forțat motoarele și a ratat

Furtunile puternice au produs nu doar inundații și pagube, ci au dat peste cap traficul aerian în toată Europa, relatează TVR.ro, care prezintă relatarea jurnalistului Adelin Petrișor, surprins într-o aeronavă care a ratat aterizarea la Sarajevo. Avionul n-a putut ateriza, așa că s-a întors la Viena.

„Trebuia să aterizăm la Sarajevo. Eram foarte aproape de aterizare, cred că eram la câteva zeci de secunde distanță, avionul scosese trenul de aterizare, când pilotul a forțat motoarele și a ratat. După câteva minute ne-a spus că e din cauza vremii. Am plecat la Graz și de la Graz ne-am întors la Viena, de unde sperăm ca diseară să plecăm spre Sarajevo. Merg acolo la un congres. Am vorbit cu o prietenă care trebuia să ajungă și mi-a spus că și avionul cu care trebuia să ajungă a ratat prima aterizare, însă a avut noroc și avionul a aterizat la a doua încercare. Am făcut câteva fotografii, erau nori foarte negri. A fost furtună în Sarajevo. În aviație, piloții trebuie să respecte anumite valori. Dacă sunt depășite, automat, din considerente legate de siguranță, preferă să rateze aterizarea”, a relatat Adelin Petrișor Adelin la Ora de Știri.