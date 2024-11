VIDEO Jorge Martin, campion mondial în premieră în MotoGP

Jorge Martin (Pramac) a câştigat titlul mondial la MotoGP, cu o clasare pe locul al treilea, duminică, la Barcelona. El are 10 puncte în plus faţă de câştigătorul cursei Francesco Bagnaia (Ducati), în clasamentul general, relatează L’Equipe.

Pentru pilotul în vârstă de 26 de ani este primul titlu mondial la MotoGP.

Câştigător al acestui ultim Mare Premiu, în faţa lui Marc Marquez şi Jorge Martin, Francesco Bagnaia a terminat pe locul doi la general, transmite News.ro.

The achievements aren’t over for @88jorgemartin today! 📌 #MART1NATOR 🦾 pic.twitter.com/zGMAyHBRaL

Cifrele succesului noului campion mondial din MotoGP:

3 / Numărul său de victorii în Grand Prix în acest sezon. Martin a câştigat în Portugalia, Franţa şi Indonezia. Sunt de aproape patru ori mai puţine victorii decât Francesco Bagnaia, care a câştigat 11 GP-uri în 2024. Martin a câştigat, de asemenea, 7 sprinturi, la fel ca Bagnaia.

10 / De la începutul carierei sale în MotoGP, în 2020, „Martinator” are în palmares 10 victorii în Grand Prix. Primul său succes a venit la Marele Premiu al Austriei în 2020. Cu excepţia sezonului 2022, el a câştigat cel puţin o cursă în fiecare an.

7 / Cu 7 pole position-uri, spaniolul împarte cu Francesco Bagnaia cel mai bun bilanţ al calificărilor din acest sezon. Marc Marquez şi Aleix Espargaro au două, Enea Bastianini, Maverick Vinales şi Pedro Acosta câte unul.

20 / Martin a terminat în primii trei la fiecare dintre cele 20 de weekenduri de cursă din acest sezon, fie în sprint, fie în Grand Prix. În douăsprezece ocazii, a terminat chiar pe podium în ambele evenimente. Această constanţă se reflectă şi în cele 10 locuri secunde şi 16 clasări pe podium în zilele de duminică.

0 / În 40 de curse (sprint şi GP), spaniolul a avut doar de 4 ori zero puncte ca urmare a căzăturilor sau abandonurilor, dintre care două duminica. Comparativ, Bagnaia a terminat în afara punctelor în 8 ocazii.

History 👑 Jorge Martin is the first independent team rider to win the premier class title since Valentino Rossi in 2001 🏆#MotoGP #SolidarityGP pic.twitter.com/Isz1rb0NGu

— Crash MotoGP (@crash_motogp) November 17, 2024