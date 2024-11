VIDEO Imagini emoționante – Mark Cavendish, omagiat de adversari la ultima cursă din cariera / Sprinterul a încheiat-o câștigător

Legendarul sprinter britanic Mark Cavendish a fost omagiat de adversarii săi la ultima cursă la care a participat înainte de retragere, într-un semn de recunoaștere pentru tot ce a realizat în cariera sa. Cavendish a câștigat Criterium-ul Tour de France din Singapore, încheind astfel cum nu se putea mai bine o carieră de neuitat.

Sir Mark nu a mai concurat de la cea de-a 35-a victorie de etapă din carieră în Tour de France, în iulie, în ceea ce a declarat că ar fi fost „probabil” ultima sa cursă.

„Sunt destul de emoționat”, a spus Cavendish imediat după cursă. „Mi-am dat seama în ultimele cinci tururi că au fost ultimii 15 km din cariera mea.

Am avut emoții că mă voi prăbuși sau ceva de genul ăsta dacă mă voi lupta [pentru lider]. Mi-am dorit foarte mult asta. Întotdeauna am iubit acest sport”, a mai adăugat britanicul.

Sprinterul făcuse public, sâmbătă, anunțul în care spunea că ultima sa cursă va fi Criterium-ul Tour de France de două zile din Singapore.

„Duminică va fi ultima cursă din cariera mea profesională de ciclism. Am norocul să fi făcut ceea ce iubesc timp de aproape 20 de ani și acum pot spune că am realizat tot ce se putea pe bicicletă. Ciclismul mi-a dat atât de multe și iubesc acest sport, am vrut mereu să aduc o schimbare în el și acum sunt pregătit să văd ce îmi rezervă următorul capitol”, a scris Cavendish într-o postare pe Instagram.

Cavendish, care și-a anunțat de ceva timp retragerea, a doborât anul acesta recordul all-time pentru cele mai multe victorii de etapă la Tour de France, stabilit anterior de Eddy Merckx. Cavendish a câştigat 17 etape şi în Turul Italiei şi trei în Turul Spaniei. El mai are în palmares un „Monument”, Milano-San Remo în 2009.

Profesionist din 2005, Mark Cavendish a câştigat 165 de curse, între care Campionatul Mondial din 2011. Cavendish a câştigat 17 etape şi în Turul Italiei şi trei în Turul Spaniei.