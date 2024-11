Mark Cavendish va participa la Criterium-ul Tour de France de două zile din Singapore, ultima sa cursă profesională din carieră

Legendarul ciclist britanic Mark Cavendish va concura, duminică, în ultima sa cursă profesională la Criterium-ul Tour de France de două zile din Singapore, a anunțat ciclistul britanic sâmbătă, citat de Reuters

Cavendish, care și-a anunțat de ceva timp retragerea, a doborât anul acesta recordul all-time pentru cele mai multe victorii de etapă la Tour de France, stabilit anterior de Eddy Merckx.

Ciclistul de 39 de ani a câștigat o medalie de argint individuală pe pistă la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016 și a obținut trei titluri mondiale în disciplina madison.

„Duminică va fi ultima cursă din cariera mea profesională de ciclism. Am norocul să fi făcut ceea ce iubesc timp de aproape 20 de ani și acum pot spune că am realizat tot ce se putea pe bicicletă. Ciclismul mi-a dat atât de multe și iubesc acest sport, am vrut mereu să aduc o schimbare în el și acum sunt pregătit să văd ce îmi rezervă următorul capitol”, a scris Cavendish într-o postare pe Instagram.

Mark Cavendish a fost numit oficial Cavaler Comandor al Imperiului Britanic (KBE) într-o ceremonie desfășurată la Castelul Windsor, acum mai bine de o lună, în semn de mulțumire pentru realizările sale și performanțele aduse, totodată, în dreptul Regatului. „Sincer, nu știam că voi avea emoții, dar sunt incredibil de mândru că reprezint țara,” a declarat el atunci.

