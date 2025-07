VIDEO Haos în Turul Franței: Spectator pe bicicletă, reținut de poliție la finișul etapei 17

Etapa cu numărul 17 din Turul Franței a avut parte de un incident incredibil pe finalul ei: un spectator pe bicicletă a fost placat de poliție cu doar un minut înainte de sosirea cicliștilor.

Respectivul spectator a înșelat vigilența forțelor de ordine și a pătruns pe șosea, acolo unde a trecut linia de finiș în Valence.

Totul s-a întâmplat cu doar un minut înainte de sprintul final al etapei cu numărul 17 din Turul Franței.

Îmbrăcat într-un echipament asemănător cu cel al echipei Decathlon AG2R La Mondiale, bărbatul a fost interceptat imediat de forțele de ordine.

Cu toate că a reușit într-o primă fază să evite intervenția unui polițist, acesta a fost placat la pământ și arestat pe loc de un alt agent.

„A fost incredibil. Nici nu știam dacă face parte din cursă sau nu”, a spus un martor prezent la linia de sosire.

„Unii oameni pur și simplu nu înțeleg ce riscăm. Dacă ar fi căzut în fața plutonului? Se putea termina groaznic”, a comentat un oficial al cursei.

Nu este primul incident din această ediție a Turului Franței: în urmă cu o săptămână un protestatar anti-Israel a alergat pe lângă câștigătorul etapei, Jonas Abrahamsen, în finalul etapei de la Toulouse.

TUNE IN: Anti-Israel protester thrown over a fence as he interrupts le Tour de France.

The kerfuffle occurred at a mere 25 yards from the finish line.pic.twitter.com/DjBKBaRpwA

— Resist the Mainstream (@ResisttheMS) July 18, 2025