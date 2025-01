VIDEO Fiasco la Realitatea: ”Doamna Raisa”, noul star TikTok, a fost scoasă din emisiune după ce a fost invitată ca „agenta din servicii”: ”N-ați putut să dovediți că postările sunt adevărate” / Anca Alexandrescu, la începutul emisiunii: ”Mi-am făcut temele. Am vorbit cu oameni care o cunosc de 20 de ani”

”Raisa Ekaterina Ivatenko”, pe numele real Mihaela Simona Fica, a fost invitată luni la emisiunea ”Culisele statului paralel” de la Realitatea Plus, moderată de Anca Alexandrescu, fiind prezentată drept „agenta din servicii”, iar după o oră a fost scoasă din platou, după ce nu a putut demonstra nimic din ceea ce scrisese anterior pe rețelele de socializare.

Anca Alexandrescu anunțase inițial că a verificat-o pe Mihaela Simona Fica și că a primit numeroase confirmări despre această persoană.

”Eu, între timp, mi-am făcut temele. Am vorbit cu oameni care o cunosc de 20 de ani, am vorbit cu oameni care au lucrat cu domnia sa, am vorbit chiar cu actualul angajator, am fost îndrumată să vorbesc cu persoane care au lucrat cu dânsa și am vorbit. Băi, niciunul nu mi-a spus nimic din ceea ce s-a postat pe rețelele sociale, dar nimic.

Am vorbit și cu domnul general Iliescu (Dumitru Iliescu, fostul șef al SPP – n.red.), care mi-a confirmat că a lucrat cu ea, că are o părere foarte bună, la un moment dat când băieții ăștia erau disperați de dezvăluirile ei a fost dată afară din casă cineva i-a întins p mână de ajutor și a ajutat-o. Omul nici nu a știut pe cine a ajutat. (…) De ce am invitat-o? E o emisiune liberă și pentru că eu sunt o persoană foarte corectă. Azi am vorbit cu un ministru care o cunoaște. (…) Marius Ghilezan (n.r. jurnalist, invitat de numeroase ori în platoul emisiunii) mi-a trimis un mesaj în care a descris-o pe doamna Fica și a descris-o într-un mod foarte frumos și m-a rugat să am mare grijă și să o protejez pe doamna pentru că este expusă maxim din cauza dezvăluirilor pe care le-a făcut”, explica Alexandrescu la începutul emisiunii.

”Doamna Raisa” este un cont de TikTok care a devenit foarte viral începând cu 26 decembrie, la trei zile după ce președintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că partidele din coaliție (PSD, PNL, UDMR susținute de minorități) au convenit să aibă un candidat comun la alegerile prezidențiale din primăvară în persoana lui Crin Antonescu.

Ea a făcut o serie de acuzații halucinante pe TikTok cu pseudonimul „Raisa” precizând că a lucrat la Direcția de Informații a Armatei, lucru infirmat de câteva zile de către minister.

De exemplu, la începutul lunii ianuarie, ”Raisa” a publicat o conspirație despre moartea celor 65 de tineri de la Colectiv, spunând că în incendiu a fost folosit napalm, o substanță chimică folosită la bombele incendiare, despre care BBC relata în 2013 că a fost folosită în războiul din Siria și care provocase uriașe pierderi omenești.

Tot la începutul lunii ianuarie, femeia publica pe Facebook un mesaj despre cum pot fi arestați judecătorii Curții Constituționale. În fapt, cele mai populare și multe postări ale sale pe TikTok făceau referire la Klaus Iohannis și la anularea turului întâi al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie.

În timpul emisiunii de la Realitatea, femeia a anunțat că-l va da în judecată pe ministrul Apărării, pentru că nu i-ar fi confirmat fosta sa poziție.

„Se făceau recrutări la DGIA, eram jurnalist, eram pe la Craiova, încă nu ajunsesem în București. A fost un examen greu, pe parcursul mai multor luni. Nu mi-am dorit în mod special, dar m-a încântat ideea. Așa am ajuns acolo (…) Domnul Tîlvar trebuie să își depună demisia, m-au căutat după pseudonim. În comunicat se spune ca eu nu mai lucrez acolo. E adevărat, din 2004 nu mai sunt acolo. Niciodată MApN nu are acces la dosarele de cadre ale ofițerilor de informații”, a susținut Fica în timpul emisiunii.

După o oră de emisiune, aceasta a fost scoasă din platou.

”Doamna Fica, cu toată prietenia vă spun. Haideți să vă spun ceva. Haideți să vă spun următorul lucru: luăm pauză de publicitate și o să ne luăm la revedere de la dumneavoastră pentru că nu ați produs nici o probă în legătură cu ceea ce ați postat pe paginile dumneavoastră (de Facebook și TikTok – n.r.). Eu v-am spus să veniți în platou cu probe. Domnul Vișan v-a rugat, de asemenea, să veniți cu probe. Eu v-am întrebat pe dumneavoastră cine sunteți, pentru că e normal să lămurim pentru oamenii care se uită la dumneavoastră…”, a spus Anca Alexandrescu.

Simona Fica i-a replicat că se aștepta la asta: ”Știți care este chestia? Chestia este că mi s-a spus că veți face așa. Fix așa!”.

Postul controlat de familia lui Maricel Păcuraru a fost amendată în mai multe rânduri de către CNA din cauza emisiunilor în care „nu s-a asigurat o distincţie clară între fapte şi opinii”, încălcându-se principiul conform căruia ”informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment trebuie să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă”.

Dealtfel, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis la finalul anului trecut, printr-o sentință definitivă sancționarea televiziunii Realitatea Plus cu întreruperea emisiei pentru zece minute, în urma unui proces care s-a întins pe durata a câtorva luni.