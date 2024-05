VIDEO Faimoasa zonă geotermală Blue Lagoon din Islanda, evacuată după o nouă erupție vulcanică

O altă erupție vulcanică a început în sud-vestul Islandei, forțând evacuarea faimosului centru spa geotermal Blue Lagoon și a micului oraș pescăresc Grindavik, transmite BBC.

Noua fisură s-a deschis în apropiere de Sundhnuksgigar, în peninsula Reykjanes, fiind a cincea erupție în zonă din decembrie până în prezent.

Biroul meteorologic islandez (IMO) a declarat că fisura are o lungime de peste 2,5 km și continuă să crească.

Imaginile filmate de la fața locului arată un zid de rocă topită care se ridică până la o înălțime de 50 de metri și pene uriașe de cenușă care acoperă cea mai mare parte a cerului.

