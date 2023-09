VIDEO Explozie puternică în apropierea aeroportului din capitala uzbecă Tașkent

O explozie puternică a avut loc, în noaptea de miercuri spre joi, în apropierea aeroportului din Taşkent, capitala Uzbekistanului, potrivit presei din această ţară din Asia Centrală, citată de AFP, transmite News.ro.

Potrivit unor martori citaţi de site-ul de ştiri Nova24, incidentul a avut loc la un depozit vamal din apropierea aeroportului din Taşkent.

Filmuleţele postate pe reţelele de socializare arată o coloană de fum şi flăcări pe cerul nopţii.

⚡️ The moment a massive explosion took place in Tashkent, Uzbekistan. pic.twitter.com/fa3cQmivzG

— War Monitor (@WarMonitors) September 27, 2023