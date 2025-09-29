VIDEO Eduard Ionescu, victorie de prestigiu la „China Smash” la tenis de masă

Eduard Ionescu a reușit o victorie senzațională la China Smash 2025, competiție de tenis de masă. Jucătorul din România l-a învins pe Alexis Lebrun, campionul european en-titre şi medaliatul cu bronz olimpic alături de echipa Franţei.

Eduard s-a impus după un meci electrizant de patru seturi, scor 3-1 (6-11, 11-9, 13-11, 11-9).

Alexis este ocupant al locului 12 în ierarhia mondială de simplu.

Reamintim că Eduard Ionescu ocupă locul 74 în lume.

Ionescu s-a calificat printre primii 32 de sportivi ai probei, notează Federaţia Română de Tenis de Masă.

