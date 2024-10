VIDEO Despărțire emoționantă – Dominic Thiem a spus adio tenisului la 31 de ani

Dominic Thiem și-a luat la revedere de la cariera de sportiv profesionist la 31 de ani, fostul ocupant al locului trei ATP bifând acasă, la Viena, ultima partidă a carierei (înfrângere 6-7(6), 2-6 cu Luciano Darderi). Au fost momente emoționante, Domi agățând racheta în cui în fața fanilor care au realizat o atmosferă specială.

Dominic a fost unul dintre puținii jucători cu personalitate și cu un tenis capabil să facă față în multe momente „balaurilor” din BIG 3.

Austriacul a urcat cel mai sus pe locul 3 în clasamentul mondial, a fost de patru ori finalist de Grand Slam, a cucerit un titlu major (US Open 2020), a adunat 17 titluri ATP în carieră și a avut 32 de victorii la jucători din TOP 10.

De asemenea, Thiem este ultimul campion de Grand Slam care să execute reverul cu o singură mână.

Austriacul se poate mândri cu 5 victorii contra lui Djokovic (7-5 pentru Nole în meciurile directe), cu 6 contra lui Rafa (10-6 pentru iberic) și cu 5 contra lui Roger (5-2 în favoarea sa în partidele cu marele campion elvețian).

Un alt aspect important din cariera lui Dominic: se află pe lista scurtă (alături de Novak Djokovic) a jucătorilor care au reușit cel puțin patru victorii împotriva lui Rafael Nadal pe zgură.

Dominic a impresionat de-a lungul carierei datorită unui forehand puternic și exploziv, capabil să pună în dificultate defensive ermetice precum cele ale lui Rafa și Nole.

Backhandul său cu o mână a generat atât forță și lovituri precise, cât și un topspin impresionat care, în special pe zgură, a dat multe bătăi de cap adversarilor.

A avut un nivel ridicat la capitolele rezistență fizică și mentală, iar jocul variat (din care nu lipseau scurte de efect și sliceuri eficiente) l-a făcut greu „de citit” de către adversari.

După titlul de la US Open 2020 s-a accidentat serios la încheietură, iar mai apoi a trecut și printr-o perioadă de depresie care i-a adâncit neîncrederea în propria persoană.

Din păcate pentru fanii săi și pentru tenis, nu a mai revenit niciodată la nivelul arătat până la titlul major de pe Arthur Ashe din New York.

