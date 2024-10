VIDEO Imagini spectaculoase – Cum arată Intuit Dome, arena de două miliarde de dolari care a fost inaugurată în NBA

Los Angeles Clippers a inaugurat cu o înfrângere noua arenă care îi va fi casă în NBA. „Intuit Dome” a costat două miliarde de dolari, iar imaginile din interiorul arenei par desprinse dintr-un film SF.

Oficialii celor de la Clippers nu au mai dorit să împartă Crypto.com Arena (fostă Staples Center) cu rivalii de la Los Angeles Lakers, iar proiectul ambițios a fost inaugurat oficial în noaptea zilei de joi.

Din păcate pentru fanii lui Clippers, favoriții lor au cedat, după prelungiri, scor 116-113, meciul cu Phoenix Suns.

Printre altele, Intuit Dome va găzdui All Star Game din 2026, în data de 15 februarie, dar va folosi și drept gazdă pentru turneul olimpic de baschet de la Los Angeles 2026.

Intuit Dome are o capacitate de 18.300 de locuri.

