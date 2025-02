VIDEO Ce spun sibienii despre demisia lui Klaus Iohannis / De la „a făcut mare necaz acestei țări”, până la „și-a făcut datoria, am fost mândri de el”

Cei mai mulți sibieni întrebați dacă decizia de demisie a președintelui Klaus Iohannis este bună sau nu au fost de acord că acesta trebuia să plece de la Cotroceni, scrie Turnul Sfatului.

„Cam târziu, să nu mai vină nici măcar în Sibiu, să nu mai vină pentru că a făcut mare necaz acestei țări. Ce partid e ală cu derogare de vechime? Și de aici am spus tot. Cîțu, să nu uit, Ciucă, Iohannis, cu derogare de vechime? Păi eu să fi fost membru al partidului respectiv de 20 de ani, nu mă enervam cumva?, a spus Ion Emanoil pentru Turnul Sfatului.

O sibiancă din Gura Râului spune că i-ar plăcea ca președintele să se întoarcă la Sibiu, să lucreze pe un salariu mic și să cunoască care sunt adevăratele probleme ale oamenilor.

„Ne bucurăm foarte mult că am scăpat de el și ne dorim să fie altul mai bun și să ne dea pensii ca lumea că avem o pensie de 12 milioane 800 (n.r. 1.280 de lei), nu mă pot descurca, sunt foarte necăjită, să știți. Să se întoarcă la Sibiu, să lucreze și el să vadă ce înseamnă cu banii care se dau, să vadă și el ce înseamnă, și el, și soția lui”, a spus aceasta.

O singură persoană a spus că este mândră de cum a reprezentat președintele țara noastră și că decizia demisiei a venit exact atunci când trebuia să vină.

„Părerea mea este că la timpul potrivit sunt toate bine-primite, atât a fost să fie, și-a făcut datoria, am fost mândri de el că altfel nu îl alegeam de două ori. Eu sunt plecată dincolo pentru copii, ca să-mi ajut copiii și vedeam, de ce numai lucrurile rele le punem în față atunci când își termină funcțiile toți președinții. De ce? Că și dânșii ne-au onorat pe unde au fost. Am fost mândri și l-am ales, pe urmă și omul sfințește locul. Și noi singuri trebuie să ne dăm seama și să vedem ce am avut și să prețuim. Atunci uniți prin voturi ne alegem alții”, a spus ea.