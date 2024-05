VIDEO Candidatul PSD-PNL, plimbând o vacă prin Sectorul 5, în vecinătatea Cotroceni: Dacă ne-am lua după actualul primar am zice că în Sectorul domniei sale, mă scuzați, în Sectorul familiei sale, curge doar lapte și miere

Candidatul PSD-PNL la Primăria Sectorului 5, Adrian Vigheciu, a ales o metodă inedită pentru a ilustra delăsarea administrativă de sub mandatul primarului în funcție Cristian Piedone. Vigheciu s-a filmat plimbând o vacă, într-un spațiu neamenajat care se află în vecinătatea Cotroceni, la câțiva pași de Palatul Parlamentului și Catedrala Mântuirii Neamului.

„Nu, din păcate nu e film. E pură realitate din Sectorul 5. Ne aflăm la câțiva pași de Palatul Parlamentului și Catedrala Mântuirii Neamului la intersecția cartierelor Cotroceni cu Panduri. Dacă ne-am lua după actualul primar al Sectorului 5, am zice că în Sectorul domniei sale, mă scuzați în Sectorul familiei sale, curge doar lapte și miere. Din păcate, realitatea este cu totul alta, doar că cetățenii, singurii care ar trebui să conteze în Sectorul 5, nu au parte nici de lapte, nici de miere. Actualei administrații nu îi pasă, de fapt, să facă lucruri importante pentru oamenii din Sectorul 5. Din orice unghi am privi, Sectorul 5 este ultimul al Capitalei, cel mai sărac, cel mai murdar, și cel mai prost administrat. Din puținul pe care-l are, Sectorul 5 nu a fost altceva decât o vacă bună de muls pentru cei care l-au păstorit în ultimii 20 de ani. Daca s-a putut în Sectorul 3, dacă s-a putut în Sectorul 4, cu siguranță se va putea și-s Sectorul 5. Din 9 iunie începem treaba (…)”, spune Vigheciu în postarea sa.