VIDEO Campionul mondial la categoria grea Oleksandr Usyk, încătușat pe un aeroport polonez

Imaginile au făcut înconjurul lumii. Într-o înregistrare video postată pe rețelele de socializare de agenția de presă ucraineană UNITED24, campionul mondial la categoria grea Oleksandr Usyk este filmat în timp ce este încătușat pe aeroportul Cracovia din Polonia. Deocamdată, nu a fost difuzată nicio informație cu privire la motivul încătușării sale, iar ulterior boxerul în vârstă de 37 de ani a fost eliberat, potrivit Le Figaro.

Details are being clarified, according to the First Deputy Head of the Verkhovna Rada Committee on Youth and Sports, Zhan Beleniuk. pic.twitter.com/01NonYZ5l0

⚡️ Ukrainian boxing champion Oleksandr Usyk has been detained at Kraków airport.

Oleksandr Usyk a reacționat rapid pe rețelele de socializare pentru a-și liniști fanii:

Dar, mai presus de toate, campionul mondial la categoria grea a putut conta pe sprijinul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. „Am vorbit cu Oleksandr Usyk la telefon după arestarea sa. Am fost dezamăgit de această atitudine față de cetățeanul și campionul nostru. I-am cerut ministrului ucrainean de externe, Andrii Sibiha, și ministrului ucrainean de interne, Ihor Klimenko, să examineze imediat toate detaliile incidentului de pe aeroportul din Cracovia”.

El a continuat: „Astăzi, totul este în regulă, campionul nostru a fost eliberat și nu mai este reținut. În fotografie, el este alături de consulul nostru general la Cracovia imediat după eliberare”.

I spoke with Oleksandr Usyk on the phone after he was detained.

I was disappointed by this attitude towards our citizen and champion.

I instructed the Minister of Foreign Affairs of Ukraine, Andrii Sybiha, and the Minister of Internal Affairs of Ukraine, Ihor Klymenko, to… pic.twitter.com/LNKcH0OupR

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 17, 2024