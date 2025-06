Verstappen n-a prins podiumul – Dublă McLaren în ultimele antrenamente libere de F1 de la Barcelona

Piloții McLaren au dominat ultima sesiune de antrenamente libere (a treia) de la Barcelona, Oscar Piastri stabilind cel mai bun timp: 1:12.387. A fost urmat de coechipierul Lando Norris (+0,526). Al treilea a încheiat ziua Charles Leclerc. Max Verstappen a avut doar al cincilea timp al sesiunii.

George Russell (Mercedes) a fost al patrulea și a avut o întârziere de 0,752 de secunde, în timp ce Max Verstappen s-a mulțumit cu al cincilea timp: distanță de 0,988 secunde față de liderul Piastri.

Lewis Hamilton, cel care s-a plâns pe durata FP2 că monopostul Ferrari este de nepilotat, a terminat pe locul al nouălea, la o diferență de 1,140 de secunde în urma lui Oscar Piastri.

Rezultate finale antrenament 3 Barcelona:

