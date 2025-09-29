Verificări biometrice în regim de urgenţă pentru toți călătorii din afara Europei / Ce este sistemul de intrare/ieșire care va funcționa de la 12 octombrie

Cu două săptămâni înainte de lansare, Sistemul de intrare/ieșire, care va necesita fotografii și amprente digitale de la toți călătorii din afara Europei, provoacă îngrijorări serioase, scrie Le Point, citat de Rador Radio România.

Timpul presează. Pe 12 octombrie, Sistemul de intrare/ieșire (EES) va intra în vigoare în Europa. Acest nou sistem digital înregistrează intrările și ieșirile cetățenilor non-europeni de fiecare dată când trec frontierele externe ale țărilor care utilizează sistemul (cele 29 de țări din spațiul Schengen). Ideea este de a simplifica formalitățile pentru vizele de scurtă ședere prin colectarea doar a amprentelor digitale și a unei fotografii înainte de intrarea în UE, fotografii care vor fi stocate într-o bază de date europeană timp de trei ani.

Totuși, așa cum explică publicația britanică „The Guardian”, sistemul este încă departe de a fi operațional, deși urmează să fie implementat în puțin peste două săptămâni. Eurotunnel, Eurostar și portul Dover vor deschide noi chioșcuri de check-in biometrice în Marea Britanie. Și există deja îngrijorări semnificative, în special cu privire la riscul unor cozi lungi și, în cele din urmă, al întârzierilor, pe care acest nou proces l-ar putea provoca.

Sistemul pe care îl va implementa Eurotunnel, de exemplu, pare destul de greoi. Compania, care operează Tunelul Canalului Mânecii între Franța și Marea Britanie, a investit 80 de milioane de euro în infrastructura EES de ambele părți ale Canalului Mânecii, inclusiv 224 de terminale în noi adăposturi acoperite în Folkestone și Calais. Fiecare vehicul va avea un terminal dedicat într-o parcare, folosind camere pentru numerele de înmatriculare, iar șoferii și pasagerii vor trebui să coboare din vehiculele lor pentru fotografii și prelevare de amprente digitale.

Se promite că procesul va dura doar două minute de persoană. Eurotunnel a susținut că acest proces va avea un impact minim asupra călătoriei medii de 90 de minute între autostrada M20 din Anglia și autostrada A16 din Franța. În Dover, de exemplu, au fost instalate aproape 100 de terminale ESS, cu un cost de peste 50 de milioane de euro.

În ciuda îngrijorărilor legate de aglomerație, un purtător de cuvânt al Portului Dover a declarat: „Suntem încrezători că întârzierile nu vor fi o problemă datorită acestei zone pe care am creat-o în afara amplasamentului. Implementarea acestor măsuri va atenua impactul asupra traficului care se apropie de docurile estice. Implementarea etapizată este deosebit de utilă: traficul turistic se intensifică după vacanța de la jumătatea semestrului, ceea ce este extrem de util. Pasagerii vor înțelege procesul înainte de Crăciun și vom fi pe deplin operaționali până la Paște”.

Mai mult, deși lansarea este iminentă, riscul de confuzie rămâne ridicat. Pasagerilor li se pun întrebări diferite la chioșcurile Eurotunnel și Eurostar EES. La St Pancras (gara din Londra), la chioșcuri li se cere pasagerilor să răspundă dacă au cazare, bilet dus-întors, fonduri suficiente și asigurare de sănătate sau de călătorie – întrebări care nu sunt adresate la chioșcurile din Folkestone, capătul englez al Tunelului Canalului Mânecii.

Primele vagoane de la Dover vor fi inspectate în noiembrie. În primele luni, Eurostar va invita doar pasagerii să utilizeze chioșcurile, începând cu pasagerii business și cei obișnuiți. Conformitatea deplină nu va fi aplicată până la 12 aprilie 2026. Potrivit Eurostar, va exista și o perioadă suplimentară de 90 de zile în care Sistemul de intrare-ieșire [EES] poate fi redus, sub îndrumarea autorităților de frontieră franceze, în cazul unor defecțiuni operaționale. Prin urmare, implementarea completă a procesului ar putea dura nouă luni.

Sursa: LE POINT / Rador Radio România / Traducerea: Rodezia Costea