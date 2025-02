Vedetele pop britanice au ieșit din topurile mondiale ale celor mai bine vândute albume și single-uri

După ani de dominație globală a unor vedete precum Ed Sheeran, Adele și Harry Styles, artiștii muzicali britanici nu au reușit să intre în topurile anuale mondiale ale celor mai bine vândute 10 single-uri sau albume ale anului – pentru prima dată în mai bine de două decenii, scrie BBC.

Nicio piesă britanică nu a apărut pe niciuna dintre listele care detaliază cele mai populare albume și melodii din 2024, publicate de IFPI, organismul mondial al industriei muzicale.

În urmă cu doi ani, artiștii britanici dețineau șapte din cele 20 de poziții din cele două clasamente.

Cântărețul american Benson Boone a revendicat primul loc în 2024’ piesa Beautiful Things, în timp ce Taylor Swift’ The Tortured Poets Department a fost cel mai bine vândut album din lume. Lansările Coldplay, Charli XCX și Dua Lipa nu au intrat pe liste – cel mai bine clasat reprezentant britanic fiind cântărețul și producătorul Artemas, a cărui melodie I Like The Way You Kiss Me a fost al 15-lea cel mai popular single din 2024.

Anterior, artiștii britanici au apărut pe una sau pe ambele liste ale top 10 în fiecare an, cel puțin din 2003.

Reducerea starurilor britanice nu este doar un fenomen global. Niciun act britanic nu a deținut vreunul dintre primele 10 cele mai populare single-uri ale anului în Regatul Unit în cea mai recentă listă – prima dată când acest lucru s-a întâmplat cel puțin din 2005.

Artiștii britanici se confruntă cu concurența starurilor pop din Coreea și America Latină, patru dintre cele mai bine vândute 10 albume din lume de anul trecut fiind semnate de boy band-uri sud-coreene.

Cele mai bine vândute albume la nivel mondial din 2024

Taylor Swift – The Tortured Poets Department Billie Eilish – Hit Me Hard And Soft Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet Enhypen – Romance: Untold SZA – SOS Seventeen – Spill The Feels Morgan Wallen – One Thing At A Time Seventeen – 17 Is Right Here Noah Kahan – Stick Season Stray Kids – ATE

Sursă: IFPI

Cu toate acestea, o serie de noi vedete britanice, printre care Lola Young, Central Cee și Myles Smith, au avut un mare impact în țară și în străinătate în ultimele luni, sugerând că fântâna nu seacă.

Jo Twist, director executiv al BPI, organismul britanic al industriei discografice, a declarat: „Artiștii britanici s-ar putea să se fi bucurat de ani mai buni pe scena internațională, ceea ce poate că nu este surprinzător, având în vedere că unele dintre cele mai mari nume ale noastre nu erau în ciclu în 2024.

„Au existat încă multe motive de entuziasm, deoarece o nouă generație s-a anunțat – nu în ultimul rând Charli XCX, care s-a bucurat de un an de descoperire la nivel global, alături de succesul în topurile internaționale pentru artiști emergenți precum Jordan Adetunji, Artemas și Good Neighbours, în timp ce artiști precum Lola Young și Myles își construiesc acum rapid un public internațional.”

Deși afirmă că casele de discuri britanice fac „o treabă extraordinară” în cultivarea noilor artiști, este „fără îndoială, din ce în ce mai greu să descoperi talente într-o economie muzicală globală hipercompetitivă”, a recunoscut ea.

„Streaming-ul a creat multe beneficii, permițând mai multor artiști să aibă succes, dar a nivelat, de asemenea, terenul de joc pentru piețele muzicale din întreaga lume, deschizând mai multe provocări pentru Marea Britanie.”

Cele mai bine vândute single-uri la nivel mondial din 2024

Benson Boone – Beautiful Things Sabrina Carpenter – Espresso Teddy Swims – Lose Control Billie Eilish – Birds of a Feather Shaboozey – A Bar Song (Tipsy) Hozier – Too Sweet Post Malone – I Had Some Help (feat Morgan Wallen) Kendrick Lamar – Not Like Us Taylor Swift – Cruel Summer Noah Kahan – Stick Season

Sursă: IFPI

Anul trecut a fost „unul dintre cei mai competitivi ani din ultima vreme în ceea ce privește lansarea de muzică”, potrivit editorului Billboard’ pentru Marea Britanie, Thomas Smith, cu lansări importante din partea marilor vedete americane precum Swift, Beyonce și Billie Eilish.

„În ceea ce privește situația din Marea Britanie, aceasta nu este grozavă. Nu aș spune că este încă o amenințare existențială, dar probabil că nu suntem departe, ” a spus el. „Este îngrijorător faptul că scade – se pare că destul de rapid. „Dar apoi, pe de altă parte, totul este ciclic.”

La sfârșitul săptămânii viitoare, industria muzicală britanică va sărbători realizările unor artiști precum Charli XCX, Ezra Collective și The Last Dinner Party la Brit Awards. Un alt nominalizat, Sam Fender, și-a lansat vineri cel mai recent album, care a primit critici puternice.

Anul acesta a avut „un început grozav din perspectiva Regatului Unit”, a spus Smith, iar lucrurile ar putea prinde și mai multă viteză dacă superstaruri precum Sheeran, Styles și Sam Smith revin mai târziu în 2025.

Dar peisajul industriei muzicale este foarte diferit de cel de acum un deceniu, adaugă el. „Vedem artiști de pe scena K-pop și din America Latină – precum Bad Bunny, unul dintre cei mai mari și mai ascultați artiști de pe planetă în acest moment. „Marea Britanie are unele probleme cu adevărat specifice care trebuie abordate, cum ar fi costul în creștere al turneelor. O mulțime de trupe britanice trebuie să fie foarte atente și nu își pot permite să piardă bani în fiecare turneu pe care îl fac atunci când merg în Europa sau în SUA sau oriunde altundeva.”

Sediile de muzică de bază sunt „centre-cheie pentru cultivarea talentelor” dar multe dintre ele s-au închis sau se confruntă cu dificultăți, a spus el. Exporturile britanice de muzică au crescut cu 15% în 2023, ultimul an pentru care sunt disponibile cifre.

Dar compania americană de date muzicale Chartmetric a declarat că o mare parte din această cifră este determinată de acte moștenite precum Queen, Beatles și Rolling Stones.

„Deși acest lucru poate să nu pară problematic pentru rezultatul final al Marii Britanii în acest moment, ar putea evidenția preocupări potențiale pentru viitor,” a scris jurnalista Sonia Chien în buletinul informativ How Music Charts al Chartmetric’ de săptămâna trecută.

„Dacă Marea Britanie nu încurajează astăzi carierele noilor talente, contribuțiile actualilor artiști moșteniți ar trebui să scadă, fără a fi refăcute.”