Vacanța vestimentară a doamnei Iohannis / Analiza ținutelor cu care s-a afișat în ultimii șapte ani

Ținutele afișate de Carmen Iohannis la Olimpiada de la Paris, una dintre capitalele modei, sunt un bun prilej de a pune în discuție stilul vestimentar al soției președintelui României.

De ce ne interesează acest aspect? Poate și pentru că într-un mandat dominat de o liniște ardelenească și plină de călătorii în cuplu, doamna Iohannis s-a văzut mult mai mult decât oricare altă soție de președinte din istoria noastră post-decembristă. Și să fim înțeleși, problemele de imagine puteau să fie urgent reglate, nu vorbim despre lucruri complicate sau gratuite, doar de niște reguli minimale care ar fi făcut lucrurile simple. Este ciudat când ajungi în acest punct al vieții și nu ai înțeles (cu toate că ai acces la toate resursele) care este silueta ta, culorile care se potrivesc, cum să alegi accesoriile etc. Basic stuff.

Mari schimbări nu s-au întâmplat în ultimii ani. Se îmbracă și acum, după 10 ani petrecuți în saloane oficiale și vizite internaționale, după tipicul unei profesoare din România, trecută clar prin epoca comunistă. Nimic din această experiență lungă nu a influențat pozitiv imaginea lui Carmen. Dar absolut nimic.

Au trecut pe lângă ea toate lucrurile bune vestimentar iar inflexibilitatea ei a devenit nu doar subiect de discuție ci, chiar mai mult, o demonstrație în cheie stilistică (și ironică) a ceea ce au însemnat 10 ani de mandat prezidențial: inflexibilitate, incapacitatea de a reacționa la schimbare și autosuficiența. Am săpat adânc în arhivă pentru a găsi câteva lucruri bune. A fost greu și raritatea lor mă face să cred că fie au fost nimerite din greșeală, fie a avut noroc cu un designer bun. Despre ele, dar și despre cele care au încins internetul după apariția de la Jocurile Olimpice, în continuare.

La ambasada României, în prima zi a Jocurilor Olimpice, Carmen Iohannis a purtat o rochie peste genunchi, fără mâneci, decupată în față și cu un print cu maci pe un fond alb. Rochia ei cu maci degeaba are Dolce&Gabbana pe etichetă. Este o rochie simplă cu un print deja trecut, de obicei purtat în vacanțe, nu la ambasada României pentru evenimente care să ne reprezinte țara.

Cum cresc macii pe toate câmpurile așa au crescut și pe rochia ei. O ținută de 1.500 de euro arată, așa cum a sesizat presa românească la momentul respectiv, fix ca o față de masă disponibilă pe Emag, la doar 55 de lei.

Singurul element lipsă, fluturii.

După ce a dat-o în bară cu rochia înflorată, apare o nouă ținută discutabilă: sacoul de un bej spălăcit cu ștrasuri, semi-transparent prins cu un nasture obosit la mijloc care abia mai rezistă, peste o rochie albă, care se petrece peste piept, dar măcar lungimea este una civilizată și care respectă codurile. Nimic nu are legatură cu nimic, iar rezultatul este extrem de prăfuit. Cea mai simplă jachetă ar fi salvat perfect situația. Pantofii, ceva mai bine decât în trecut.

Din păcate, soția președintelui a greșit și cu ținuta din tribunele Jocurilor Olimpice. Alături de soțul ei, a asistat la două meciuri de tenis, respectiv tenis de masă ale sportivilor români.

Doamna Iohannis a purtat o bluză înflorată cu mânecă lungă, gri închis și cu flori aurii pe ea, pe care a asortat-o cu niște blugi crem cu același model și cu aceeași geantă Dior.

Nu avem din păcate poze cu pantofii dumneaei, dar e suficientă poza postată de domnul președinte.

Nu ar fi chiar așa rea bluza purtată de doamna profesoară, dacă nu ar fi legată …. la buric. Cu buricul gol ar fi funcționat dacă era Iris van Apfel sau Vivienne Westwood, două fashion cunoscute pentru stilul lor excentric. Dar este un moft stilistic care nu o servește deloc pe ea.

Să revenim în țară. La începutul lunii, Carmen Iohannis le-a lăsat deoparte pe designerițele române cu care colaborează de ani de zile: Edi Lăsean și Andreea Tincu. A plecat la Tory Burch, un brand american pentru întâlnirea de la Sibiu.

O rochie cu motive tradițional românești până la genunchi, made in USA (a se citi China) de tip Diana Șoșoacă. O rochie frumoasă de altfel, la aproape 1000 de euro, dar cu noroc o găsim și la mai puțin respectiv 700 de euro la reducere.

Sandalele tip ortopedice cu toc mic se potrivesc într-o oarecare măsură cu ținuta ei.

Geanta este încă o dată un accesoriu bun. O geantă mică albă cu lanț auriu, discretă, Furla. Obișnuită.

10 mai 2024 – Întâlnirea dintre Carmen Iohannis și prima doamnă a Statelor Unite. Doamna Iohannis a purtat un deux-pièces destul de reușit. Nuanța de roz pastelat, fad, potrivită cu maieul alb purtat pe sub sacoul prins în talie, de data aceasta mai larg, se potrivește.

Pantofii în aceeași nuanță cu toc mic, fusta peste genunchi și sacoul cu lungimea mânecii mai lungă adaugă o notă de eleganță protocolară.

15 noiembrie 2023 – Vizita oficială în Kenya a lui Klaus Iohannis, alături de soția sa. Carmen Iohannis a purtat o cămașă lungă albă cu blugi mulați gri închis. Neclar ce avea în picioare: un fel de adidași bocanci negri?

Totul legat de o curea marca Louis Vuitton albă cu logo mare auriu. Cureaua se vede de la distanță, dar nu este în talia pantalonilor. Măcar este.

O ținută la care tot ce se poate spune este: potrivită pentru a se murdări.

15 august 2023 – Doamna Iohannis la zilele marinarilor. În afară de faptul că rochia e cam transparentă, măcar are maieu pe sub ea. Pentru zilele marinarilor de la Constanța este totuși o ținută bună.

O rochie albă cu nasturi, guler și curea bleumarin, exact clasicul marinăresc. Asortată cu sandale cu toc bleumarin și o geantă, o ținută normală, simplă dar totuși potrivită pentru eveniment.

22 aprilie 2023 – Vizita oficială la Cimitirul Național din Seoul. Un compleu negru, cu sacou și fusta până la genunchi.

Compleul ales de doamna Iohannis este potrivit pentru momentul sobru la care participă. Cambrat, dar totuși nu mulat pe corpul doamnei profesoare. Chiar o ținută reușită. Nimic de comentat.

7 mai 2022 – Vizita la școala Urugay a primei doamne a SUA și Carmen Iohannis în contextul războiului din Ucraina. Singurul război care se petrece pare să fie pe rochia soției președintelui.

Cele două doamne s-au hotărât să fie „surori” și să poarte același gen de ținută. Adică, o rochie de profesoară cu imprimeu cu flori. Dna. Iohannis poartă o rochie roșie cu imprimeu de ceva trifoi, cu trei foi nu cu patru. Nu a avut noroc la ținuta aceasta, albastru. Culori de stelistă.

Modelul rochiei nu e unul rău, similar cu al doamnei Biden.

24 ianuarie 2020 – Carmen Iohannis alături de președintele României sărbătorind mica unire la Iași. Deși era toiul iernii, doamna profesoară a ales să-și ia o pereche de pantofi cu toc, cu platformă. Mai mult de nașă mare.

Măcar cu ținuta nu a dat greș. Paltonul ei cambrat pe mijloc, de nuanță crem deschis petrecut în față și ușor evazat spre genunchi este chiar potrivit. În schimb, șalul de la gât nu e ce trebuie. Putea fi unul simplu, dar, deloc surprinzător, a preferat motivul înflorat.

3 noiembrie 2019 – Gala „Femeilor Liberale premiază Excelența” organizată la Sibiu de către Organizația Femeilor Liberale.

Doamna Iohannis a ales o rochie albastră, care să evidențieze libertatea. Culoarea albastru este recunoscută pentru semnificația sa: fiabilitate, stabilitate și încredere, împreună cu consecvență, autoritate și forță. Aparent, soția președintelui știe acest lucru, de aceea a și ales o rochie până la genunchi, cu mâneci trei sferturi și fără decolteu.

O ținută de altfel chiar reușită. Mai puțin pantofii roz. Nu se potrivesc cu nimic – geanta albă, pantofi roz și rochie albastră. Trei culori ca la vapor.

15 august 2019 – Vine iar ziua marinarilor și doamna Iohannis apelează la aceleași culori într-o formă diferită. De data aceasta poartă o rochie care nu credeam că poate fi vreodată imaginată. Cu două bucăți pur și simplu de material agățate de umerii rochiei, de culoare albastră bineînțeles.

Rochia până la genunchi, cum ne-a obișnuit, lungimea protocolară de altfel, dar se pare că în 2019 Carmen Iohannis a avut o afinitate pentru culoarea roz. Și pentru Dior. Până la urmă, cine nu ar avea pentru Dior? Geanta ei stridentă de un roz puternic și intens se vede de departe, nici nu întregește ținuta așa cum ar trebui să facă un accesoriu.

Sandalele sunt de plajă. Poate se sărbătorește ziua marinarilor la Constanța, dar totuși este un eveniment oficial, nu o petrecere pe nisip. Mult prea decupate și nu se potrivesc deloc cu ținuta președintelui.

La un eveniment oficial unde președintele este îmbrăcat la 4 ace, cu cravată și pantofi de costum, nu se poate ca soția acestuia să vină îmbrăcată estival.

31 mai 2019 – Întâlnirea cu Papa Francisc nu a fost cea mai catolică. Deși Carmen Iohannis a ales să poarte o rochie de un albastru deschis, probabil din mătase, petrecută în față și până în gât, dar lungimea nu este cea mai pioasă.

Protocolară ca de obicei, soția președintelui a ales o rochie chiar drăguță, mai puțin faptul că poate ar fi trebuit să fie mai lungă pentru întâlnirea cu Papa. Femeile intră la Vatican în pantaloni sau fustă lungă.

Se observă oricum și o notă de continuitate în ținutele sale, și anume aceeași geantă Dior. Se vede afinitatea doamnei pentru brand. Într-un nude prăfuit de data aceasta, care – surpriză – se asortează cu pantofii.

15 august 2018 – Iarăși la Zilele Marinei în Constanța. Doamna Iohannis revine în forță pe litoralul românesc cu un moment de tip Marilyn Monroe. O rochie albă, din mătase sau voal, nedecoltată din fericire, dar care tot este ridicată de vântul puternic de la malul mării. Dar cu toate acestea, pantofii și geanta se asortează și sunt aproximativ și aceeași nuanță.

All in all, nu e o ținută așa rea. Nimic să iasă în evidență în afară de picioare, care se mențin bine pentru 63 de ani.

Nota: Ana-Maria Cristea a absolvit Fashion Business Media and Communication la Istituto Marangoni di Design din Londra