Vacanță în Suedia: destinație cu gustul vieții de pe insule, dar pe continent, lângă Stockholm

Arhipelagul Stockholmului, cu cele 30.000 de insule ale sale, este pe bună dreptate renumit, dar plajele nisipoase și cabanele de pe coastă sunt mai accesibile și pline de farmec local.

„M-am mutat la Stockholm din Londra pentru muncă acum zece ani. Ca nou-venită pasionată de natură, îmi amintesc că eram nerăbdătoare să descopăr arhipelagul regiunii, format din 30.000 de insule și avanposturi stâncoase. Dar am fost copleșită de orarele complexe ale feriboturilor publice către zeci de locuri care se terminau cu litera „ö” (cuvântul suedez pentru insulă) și nu mă interesau croazierele scumpe, pline de grupuri de turiști.”, scrie reporterul The Guardian.

„Apoi, un fost coleg de apartament mi-a recomandat Nynäshamn, care se află pe continent, dar întruchipează o mare parte din natura și spiritul arhipelagului Stockholmului. Aici se află un mal al apei plin de baruri și restaurante vopsite în culori vii și un port plin de bărci în fiecare vară, de la simple bărci cu pânze la iahturi de lux. Dincolo de acestea, puteți admira o porțiune curată și calmă a Mării Baltice, spre insula Bedarön, flancată de pini și câteva case individuale de culoare roșu închis.

Dacă menționați Nynäshamn locuitorilor din Stockholm, majoritatea probabil că o vor descrie ca fiind portul prin care treceți pentru a lua feribotul de patru ore către Gotland – cea mai mare insulă a Suediei – sau o croazieră de o noapte către Gdańsk, în Polonia. Dar pentru turiștii internaționali (sau noii rezidenți suedezi, cum eram eu), este o destinație de coastă de bază, unde puteți gusta din viața insulară a orașului fără logistica complexă.

Nynäshamn se află pe linia feroviară de navetă din centrul Stockholmului și este accesibil în aproximativ o oră. O călătorie dus-întors costă 43 de coroane (3,30 lire sterline) sau este gratuită dacă aveți un abonament lunar sau săptămânal valabil pentru sistemul de transport public al capitalei. Pentru un pic mai multă aventură, durează încă 30 de minute pentru a ajunge la Nåttarö, cea mai apropiată insulă accesibilă cu feribotul public (8 lire sterline pe sens).

Prima mea destinație în Nynäshamn este Trehörningen, o suburbie insulară accesibilă prin pod, la doar 30 de minute de mers pe jos de gară. Traseul include un amestec de apartamente noi, cu fațade din sticlă, blocuri joase din anii 1960 cu chirii controlate și vile cu grădini îngrijite. Nynäshamn nu are prestanța orașelor de coastă mai elegante din regiune, precum Sandhamn sau Saltsjöbaden, dar oferă o bucată din viața reală a unui oraș mic suedez, departe de itinerariile turistice binecunoscute care duc de obicei la orașul vechi medieval din Stockholm sau la refugii rurale izolate.

„Este foarte bun pentru sănătatea mea”, spune Hans „Hasse” Larsson, un fost șofer de camion zâmbitor, în vârstă de 73 de ani, care s-a mutat la Nynäshamn din Stockholm acum 16 ani. El se bucură de aerul curat și de stilul de viață liniștit și descrie un sentiment mai puternic de comunitate în comparație cu capitala suedeză, ceva mai rigidă. „Chiar dacă nu cunoști foarte bine oamenii, le spui «hej»!”, râde el.

Pentru iubitorii de drumeții, Nynäshamn este și poarta de acces către Sörmlandsleden, un sistem de trasee de drumeții care acoperă în total aproximativ 620 de mile și este marcat clar cu săgeți portocalii și marcaje pictate pe copaci. Secțiunea 5:1 din Nynäshamn trece prin păduri acoperite de mușchi și terenuri agricole înverzite până la satul Osmö, unde poți lua trenul înapoi spre Nynäshamn sau poți continua încă 14 km până la Hemfosa, serpentinând pe lângă apele strălucitoare ale lacului Muskan.”

