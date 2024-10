Va reuși Trump “să spargă” Zidul Albastru democrat și să revină la Casa Albă? Ce spun sondajele

Tot mai multe semne indică faptul că republicanul Donald Trump va reuși “să spargă” așa-numitul Blue Wall democrat și să se impună în fața Kamalei Harris în câteva din statele considerate albastre, care votează de obicei cu democrații, câștigând astfel suficiente voturi pentru a-si adjudeca Colegiul Electoral în urma alegerilor din 5 noiembrie pentru Casa Albă. Sondajele recente indică faptul că fostul președinte conduce în prezent în cele mai multe dintre statele swing, cele care vor decide câștigătorul meciului pentru Biroul Oval.

Blue Wall

Democrații americani se pregătesc pentru o posibilă înfrângere a lui Harris în Zidul Albastru (Blue Wall), o posibilă victorie a lui Trump într-unul sau mai multe dintre aceste state – Pennsylvania, Michigan și Wisconsin – pecetluind practic reîntoarcerea acestuia la Casa Albă.

Într-un material dedicat acestui subiect, NBC News a scris că cele trei state swing au deschis calea către Casa Albă pentru ultimii doi președinți democrați, Barack Obama (2008 și 2012) și Joe Biden (2020). Dar, cu doar 12 zile rămase până la alegerile din 5 noiembrie, există îngrijorări în echipa de campanie a lui Kamala Harris că vicepreședinta va avea probleme mari în toate cele trei state.

Blue Wall este un termen pe care analiștii și politicienii americani îl folosesc pentru a descrie statele care votează de obicei cu democrații. California, Connecticut, Delaware, Districtul Columbia, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Jersey, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Washington și Wisconsin sunt incluse ca parte a acestui Zid Albastru. Dintre acestea, California este cel mai mare stat în ceea ce privește numărul de electori, având 54 de voturi electorale, urmată de New York cu 28.

Dintre acestea, Michigan, Wisconsin și Pennsylvania sunt priorități de top pentru candidații la alegerile din 2024. În 2016, Trump a reușit să câștige aceste state, dar Biden s-a impus în ele în alegerile din 2020. (Reamintim că analiștii americani listează Arizona, Carolina de Nord, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania și Wisconsin ca state cruciale în 2024).

Dintre cele trei state, Pennsylvania este, în general, considerat cel mai important în actualul ciclu electoral și cel care va decide câștigătorul scrutinului. În urmă cu opt ani, Donald Trump a câștigat statul cu 0,7% (el s-a impus și în Michigan și Wisconsin), în drumul său surprinzător spre câștigarea alegerilor prezidențiale – lucru care a marcat prima victorie prezidențială republicană în Pennsylvania din 1988.

Înainte de 2016, statul a votat de șase ori continuu cu candidatul democrat, începând din 1992, iar șansele lui Trump de a câștiga aici erau considerate minime. Pennsylvania nu a mai oferit victoria unui republican la președinție cu o diferenta de cel putin zece procente din 1972, când Richard Nixon a câștigat acest stat cu aproape 20 de puncte; ultimul republican care a câștigat de două ori voturile electorale în Keystone State a fost Ronald Reagan.

NBC News a scris că mai multe discuții recente între cei din Team Harris s-au concentrat pe posibilitatea ca o anomalie să se întâmple în acest an, cu Trump reușind să se impună în Zidul Albastru. Conversațiile s-au concentrat pe ideea că Michigan sau Wisconsin vor cădea în mâinile fostului președinte republican, în timp ce celelalte două state rămân albastre, potrivit unor surse care cunosc strategia campaniei democrate.

Pierderea statului Wisconsin sau a statului Michigan ar însemna că, chiar dacă Harris s-ar impune în Pennsylvania – unde atât Harris, cât și Trump au petrecut cel mai mult timp și resurse -, ea nu ar atinge cele 270 de voturi electorale necesare pentru a câștiga Casa Albă fără a câștiga un alt stat swing sau, eventual, chiar două. (În Statele Unite, un candidat devine preşedinte nu prin câştigarea unei majorităţi a votului popular, ci printr-un sistem numit Colegiu Electoral, care alocă voturi electorale celor 50 de state ale federaţiei și Districtului Columbia în funcţie de dimensiunea populaţiei. Totalul voturilor electorale este de 538, iar majoritatea necesară pentru a fi ales președinte este de 270 de electori).

“S-a vehiculat ideea că poate Michigan sau Wisconsin vor cădea” în mâinile lui Trump, a spus un oficial din chipa de campanie a lui Harris, care a subliniat că preocuparea mai mare este legată de Michigan. Alte două persoane cu cunoștințe despre strategia campaniei vicepreședintei au subliniat, de asemenea, îngrijorarea profundă cu privire la Michigan. Aceasta în condițiile în care sursele încă mai cred că toate statele swing sunt încă în joc și că există căi alternative către victorie pentru Harris.

NBC News a scris că statele din Zidul Albastru au fost esențiale pentru alegerea președinților în ultimele alegeri, așa cum a fost de exemplu cazul lui Obama de două ori, în 2008 și 2012. În 2016, Hillary Clinton a pierdut toate cele trei state în fața lui Trump. (Ea este încă criticată în Wisconsin pentru că a ignorat statul la alegerile generale din acel an). Biden a restaurat Zidul Albastru pentru democrați în 2020.

În fiecare dintre aceste cazuri, cele trei state au mers în aceeași direcție pentru a-i consolida în cele din urmă victoria învingătorului, fie el democrat sau republican. Mai multe surse din tabăra lui Harris spun însă că, în acest an, fiecare din cele trei state are trăsături economice și electorale atât de unice încât, în cele din urmă, s-ar putea înclina în favoarea unuia sau altuia dintre candidați.

Ultima dată când Zidul Albastru nu a votat la unison a fost în 1988, când democratul Michael Dukakis a câștigat Wisconsin, în timp ce a pierdut Pennsylvania și Michigan.

Tad Devine, un strateg democrat care a condus strategia electorală pentru candidații democrați la președinție în 1988, 2000 și 2004, a spus că ar fi neobișnuit din punct de vedere istoric ca statele din Zidul Albastru “să se despartă” unele de altele, deși nu a exclus acest lucru. Devine a declarat că Harris ar fi în avantaj în cele trei state, democrata fiind pe biletul câștigător în 2020.

“Cele trei, statele din Zidul Albastru, rămân aproape întotdeauna împreună, dar anul acesta este o cursă extraordinar de strânsă. Când ești atât de aproape, este ușor pentru stat să meargă în orice direcție. S-ar putea întâmpla anul acesta,” a afirmat el. “Cred că este mai probabil ca cele trei state să facă ceea ce au făcut în ciclu după ciclu electoral. Vor merge într-o direcție sau alta, la unison. Ele sunt legate din punct de vedere istoric cu comportamentul lor de vot.”

Încă în joc

O purtătoare de cuvânt al Team Harris, Lauren Hitt, a respins ideea despre preocupările profunde cu privire la Michigan, subliniind sondajele publice recente. O anchetă a celor de la Detroit News, efectuată în perioada 1-4 octombrie, a indicat că Harris deține un ușor avans în Michigan. Un sondaj Washington Post publicat luni a arătat-o, de asemenea, pe democrată în fața lui Trump în acest stat.

“Suntem absolut în competiție pentru a câștiga Michigan,” a declarat Hitt, remarcând prezența lui Harris acolo în această săptămână. “Credem că vom câștiga Michigan.”

Hitt a adăugat că ea crede că Kamala Harris va câștiga și Wisconsin și că nu a văzut niciun semn că acest stat va fi dominat de Trump.

Potrivit NBC News, după ce președintele Joe Biden a abandonat cursa pentru Casa Albă și a anunțat că o susține pe Harris, eforturile democraților s-au extins pentru a include cele șase state swing pe care Biden le-a câștigat în 2020 – cele trei state din Zidul Albastru, Arizona, Nevada și Georgia – plus Carolina de Nord, singurul adjudecat de Trump în scrutinul din urmă cu patru ani.

În timp ce campania democraților a construit o infrastructură solidă în acele state în perioada în care Biden era încă candidat, ratele sale mici de favorabilitate în ceea ce privesc economia și imigrația au menținut însă în luptă doar cele trei state din așa-numitul Blue Wall : Michigan, Wisconsin și Pennsylvania.

Acest lucru s-a schimbat însă în momentul în care Harris a intrat în cursa prezidențială. Dintr-o dată, entuziasmul democraților, strângerea masivă de fonduri și interesul voluntarilor au crescut, iar sondajele de opinie au indicat constant un avans pentru Harris.

Dar, pe măsură ce alegerile din 5 noiembrie se apropie, democrata a pierdut din avantaj, iar acum se află umăr la umăr cu Trump, chiar cu un ușor avantaj pentru republican în unele dintre anchetele de opinie.

Jurnaliștii americani au citat surse din Team Harris care au spus că, de-a lungul timpului, campania democratei a derulat o strategie de luptă pentru toate cele șapte state, alocând resursele sale vaste în organizare, construind infrastructură în zonele rurale și depășind republicanii în cheltuieli publicitare. Lucru care arată, susțin ei, convingerea democratei că se poate impune în toate statele swing în această toamnă.

Semne de îngrijorare

Cu toate acestea, semne de îngrijorare există pentru democrați, cred analiștii.

# În Michigan, o mare comunitate arabă și musulmană a criticat modul în care Administrația Biden a gestionat războiul dintre Israel și Gaza, iar aleșii democrații de acolo au transmis luni de zile avertismente cu privire la cursa prezidențială. Asta după ce mulți arabi-americani au anunțat că nu o vor vota pe Harris.

De asemenea, la sfârșitul lunii trecute, democrata Elissa Slotkin, membră a Camerei Reprezentanților care candidează acum pentru Senat, a avertizat că Harris se află în scădere în sondaje.

# În Wisconsin, unde Biden a câștigat cu puțin peste 20.000 de voturi în 2020, există îngrijorare în rândul democraților cu privire la alegătorii bărbați albi și la zonele rurale care, în mod tradițional, au ieșit la vot în număr mare pentru Trump.

# De asemenea, democrata este pe cale să piardă Carolina de Nord. Cu doar câteva săptămâni în urmă, mai mulți consilieri ai lui Harris s-au referit la o combinație de voturi electorale în Carolina de Nord și Nevada ca o alternativă puternică pentru Harris în cazul în care Trump ar câștiga Pennsylvania și va revendica cele 19 voturi electorale din Keystone State.

În timp ce Carolina de Nord poate fi încă câștigată de Harris, în condițiile în care democrații își mențin o organizare și o conducere puternică acolo, Team Harris este mult mai puțin convinsă acum de victoria candidatei lor.

“Din toate cele șapte state swing, acesta pare să dispară puțin” din orbita democratei, a spus oficialul din Team Harris despre Carolina de Nord.

Distrugerile provocate de uraganul Helene – și dezinformarea care a urmat – sunt factori care ar putea decide împotriva lui Harris în Carolina de Nord, au spus sursele.

Una dintre acesta a subliniat, de asemenea, o cursă mai puțin competitivă pentru postul de guvernator ca factor potențial în pierderea Carolinei de Nord de către Harris. O serie de scandaluri au afectat campania candidatului republican Mark Robinson, punându-l cu mult în urma democratului Josh Stein în sondaje; aceste evoluții au însemnat mai puține investiții locale și o scădere a intensității electorale în acest stat, a spus sursa.

# Situația nu este roză pentru democrată nici în celelalte state swing. De la intrarea lui Harris în cursa electorală, echipa ei de campanie a privit statele din Zidul Albastru ca fiind esențiale pentru victoria ei în Colegiul Electoral, dar a considerat, de asemenea, state precum Nevada ca fiind cruciale pentru a ajune la Casa Albă în cazul în care apar provocări legale din partea echipei lui Trump.

În Nevada, Arizona și Georgia, cei doi candidați sunt acum umăr la umăr sau Harris este chiar pe locul doi, potrivit sondajelor publice. Acestea au indicat că Trump este în fața în Arizona și Georgia, iar Harris este ușor în creștere în Nevada.

# Democrații care candidează pentru Senat în statele din Blue Wall se țin la distanță de vicepreședinta Harris, semnalând că speră să-i atragă pe unii dintre alegătorii fostului președinte Trump pentru a-și păstra locurile.

Iar candidații democrați din acele state au avut grijă să nu-l critice pe Trump în timpul dezbaterilor cu rivalii republicani. Ei s-au concentrat mai degrabă pe agenda politcă și pe propriile lor realizări fără să-l atace aproape deloc pe candidatul republican la președinție.

De exemplu, senatorul democrat Bob Casey din Pennsylvania a îmbrățișat chiar politicile tarifare ale lui Trump. Campania sa a lansat săptămâna trecută o reclamă care l-a descris ca fiind “independent” și a descris modul în care senatorul “a contrazis” Administrația Biden pentru a proteja fracking-ul și “a fost de partea lui Trump pentru a pune capăt tratatului NAFTA.”

Senatorul democrat “încearcă să se distanțeze puțin de o administrație care este privită negativ de cea mai mare parte (a americanilor). El nu vrea să fie legat de ea nici prin Biden, nici prin Harris,” a spus Berwood Yost, directorul Center for Public Opinion Research de la Franklin & Marshall College.

De asemenea, în Wisconsin, senatoarea democrată Tammy Baldwin i-a ignorat pe președintele Biden și pe Harris și a făcut doar o referire trecătoare la Trump, în singura ei apariție în dezbaterea cu adversarul republican, desfășurată vinerea trecută.

Între timp, oponentul ei, omul de afaceri republican Eric Hovde, a încercat în mod agresiv să o conecteze pe senatoarea democrată cu Administrația Biden-Harris – o strategie pe care republicanii au încercat să o aplice și în Pennsylvania și Michigan.

Aceste exemple, și alte câteva, i-au făcut pe cei de la The Hill să scrie că, la începutul acestui an, sondajele au arătat în mod constant că candidații democrați din Michigan, Pennsylvania și Wisconsin erau văzuți mai bine decât Biden. Acum ei sunt percepuți mai bine decât Harris, lucru care îi face pe aceștia să se distanțeze tot mai mult de vicepreședinta democrată pe măsură ce se apropie ziua alegerilor.

Trump câștigă teren

Declarațiile unor analiști și lideri ai Partidului Democrat n-au reușit să alunge temerile multor democrați că Trump va sparge Zidul Albastru și va obține voturile necesare pentru a se impune în Colegiul Electoral.

Fisurile din Zidul Albastru din Michigan, Pennsylvania și Wisconsin sunt din ce în ce mai evidente, iar senatorii democrați care se luptă pentru realegere în Pennsylvania și Wisconsin se află acum în curse toss up, care pot înclina în favoarea oricăruia dintre competitori, potrivit Cook Political Report.

The Hill a reamintit și ea că cele trei state votează în general în același mod în cursa prezidențială. În Michigan, reținerile alegătorilor arabi americani îi îngrijorează pe democrați, a reamintit publicația.

De asemenea, Harris a pierdut teren în fața lui Trump în sondaje, în special în Wisconsin. De exemplu, agregatorul de sondaje RealClearPolitics arăta miercuri seara că republicanul conduce în toate cele șapte state cruciale, având un avans general de 1,1%, respectiv 48,3% la 47,2%.

Cea mai mare diferență se înregistra în Georgia, unde republicanul avea 2,5 procente avans în fața democratei: 48,9% la 46,4%.

De asemenea, The Hill/Decision Desk a indicat miercuri că Donald Trump are șanse de 52% să câștige președinția Americii, fiind pentru prima dacă când republicanul se află în fața lui Harris de când democrata a intrat în cursa pentru Casa Albă.

Fostul președinte republican este în pole-position în mediile sondajelor din Wisconsin și Michigan, lucru care se adaugă la avantajele sale existente în Arizona, Georgia și Carolina de Nord.

Publicația a precizat că, cu toate acestea, sondajele în cele șapte state cheie rămân în marja de eroare, ceea ce înseamnă că inexactitățile tipice ale anchetelor ar putea schimba rezultatele în ambele direcții. În prezent, nici Trump, nici Harris nu au un avans clar în suficiente state pentru a asigura numărul necesar de 270 de voturi electorale.

De asemenea, The Hill a precizat că republicanii își mențin avantajul în prognoza de a câștiga majorități în ambele camere ale Congresului.

Iar un sondaj The Telegraph a indicat că Donald Trump este în frunte în majoritatea celor șapte state-cheie swing.

Republicanul și-a mărit sprijinul în cele patru state cruciale din Sun Belt (regiunea sudică și sud-vestică din America, care se întinde din Florida până în California) cu un punct, potrivit ultimului dintr-o serie de sondaje realizate de Redfield & Wilton Strategies pentru The Telegraph. Acest lucru l-a făcut pe Trump să fie în frunte în Georgia, Nevada, Arizona și Carolina de Nord.

Cu mai puțin de două săptămâni până la ziua votării, republicanul a preluat conducerea în majoritatea statelor swing în 2024. El se află umăr la umăr cu Harris în Michigan și Pennsylvania, ambele câștigate de Joe Biden în 2020.

Vicepreședinta democrată îl conduce pe Trump doar într-unul dintre statele de luptă, Wisconsin, și cu un singur punct, 47% la 46%.

În sondajele naționale, Trump și Harris sunt foarte aproape unul de celălalt, iar cursa prezidențială se va reduce în cele din urmă la rezultatele din cele state cruciale, în care ambele partide majore se bucură de niveluri similare de sprijin în rândul populației cu drept de vot, a scris The Telegraph.

Potrivit comentatorilor, sondajul este o veste proastă pentru Harris, ale cărei speranțe de a câștiga Casa Albă se bazează pe performanțe puternice în Pennsylvania, Michigan și Wisconsin.

Preocupările legate de accesibilitate și costurile nivelului de trai au devenit cea mai mare problemă pentru cei care votează la alegerile prezidențiale din 5 noiembrie.

Majoritatea alegătorilor din fiecare dintre statele critice au spus că, înainte de a-și exprima votul, se vor gândi dacă trăiesc mai bine astăzi decât în urmă cu patru ani.

Între 42% și 50% respondenți din toate cele șapte state swing au declarat că situația lor financiară s-a înrăutățit în ultimul an. O majoritate și mai mare, între 54 și 63 la sută, a spus că și-au redus în mod deliberat cheltuielile pentru alimente, ca urmare a creșterii costurilor.

Mulți alegători au părut să dea vina pe Administrația Biden-Harris, cu o majoritate a alegătorilor spunând că nu cred că costul vieții ar fi crescut în aceeași măsură dacă Trump ar fi fost în fruntea Americii.

O opinie împărtășită și de gurul electoral Nate Silver, care a afirmat că “instinctul îi spune” că fostul președinte Trump va ieși învingător în alegerile din 5 noiembrie, avertizând însă că datele sondajelor indică că cursa ar putea înlcina în orice direcție.

“Într-un scrutin în care cele șapte state esențiale au rezultate în marja de un punct procentual sau două, 50-50 este singura prognoză responsabilă,” a scris Silver, al cărui model îl prognozează în prezent pe candidatul republican cu șanse de 53,1% de a deveni al 47-lea președinte al Americii. Silver și-a prezentat predicția într-un articol de opinie publicat marți în New York Times.

Surse: NBC News, 8 News Now, Detroit News, Washington Post, Axios, FiveThirtyEight.com, The Hill, Cook Political Report, RealClearPolitics, The Telegraph, New York Times