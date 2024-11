Va fi Roger Federer prezent la retragerea lui Rafael Nadal? Răspunsul ibericului

În urmă cu doi ani de zile, Roger Federer avea parte de o despărțire emoționantă la Laver Cup, acolo unde Rafael Nadal i-a fost alături. În această săptămână, ibericului i-a venit rândul să spună adio tenisului, iar marea întrebare care le vine în minte fanilor tenisului este: va întoarce elvețianul serviciul rivalului său tradițional?

La 38 de ani și jumătate, Nadal a decis să spună adio tenisului. Spaniolul s-a tot zbătut să revină, dar corpul a fost cel care l-a obligat să spună stop. Desele accidentări l-au ținut prea mult departe de teren și nu l-au lăsat să ajungă la nivelul cu ajutorul căruia să mai conteze la nivel înalt.

La Malaga, Rafa va agăța în aceste zile racheta-n cui, iar jurnaliștii prezenți la faza finală a Cupei Davis au dorit să afle dacă Roger îi va fi alături marelui său rival la momentul unic al retragerii din tenis.

„Este o situație diferită. Am fost acolo să joc (n.r. la Laver Cup). Acolo, am fost coechipieri. Aici, suntem o echipă spaniolă.

Nu am vorbit cu Roger. Cred că Roger are un program încărcat. Apropo, bineînțeles că va fi ultima mea săptămână în circuitul profesionist, dar nu cred că va fi ultimul meu adio. Așa că vor exista și alte șanse de a face ceva împreună”, a spus Rafael Nadal.

Un singur lucru este clar în ceea ce-l privește pe Rafa: că se va retrage odată cu turneul final al Cupei Davis. Dar nu este clar dacă ibericul va juca sau nu.

De altfel, Nadal a precizat că nu va pune interesul personal (acela de a se despărți de fanii tenisului jucând) în fața celui de echipă.

„Voi fi primul care se va da la o parte dacă simt că nu pot ajuta echipa”, a precizat fostul lider ATP.

„Nu există finaluri ideale. Finalurile ideale se întâmplă de obicei în filmele americane. Nu este ceva care să mă îngrijoreze în acest sens.

Despărțirea mea va fi ceea ce va fi. Ceea ce îmi doresc este ca echipa să fie competitivă și să fie capabilă să câștige Cupa Davis” – Rafael Nadal.

„Nu sunt îngrijorat de următorul capitol din viața mea. Am avut o mulțime de timp în viața mea în care nu am jucat tenis din cauza accidentărilor. Accept provocarea unei schimbări importante în viața mea”, a completat cel supranumit „Regele zgurii”.

„Per quanto riguarda la presenza di Roger, non so cosa rispondere. Non so se #Federer verrà a Malaga, ci proverà, ma ha un programma molto serrato”

✈️💼 Dear @rogerfederer,

if Rafa says there’s a small chance you could be at his farewell, please make an effort! 🙏🎾💙

Let’s make this moment happen! 🌟https://t.co/pot1Ha7Dsf

— Rafael Nadal Fans (@RafaelNadalFC) November 18, 2024