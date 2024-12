Va debuta la 30 de ani ca pilot pentru McLaren în weekendul ultimei etape a sezonului din Formula 1

Ryo Hirakawa va debuta în acest weekend în Formula 1, pilotul nipon în vârstă de 30 de ani urmând să piloteze monopostul celor de la McLaren în prima sesiune de antrenamente contând pentru Marele Premiu din Arabia Saudită.

„O față nouă se va afla la volanul unui monopost de Formula 1 în acest weekend la Abu Dhabi, la McLaren”, titrează presa de profil.

Oficialii celor de la McLaren au confirmat că Ryo se va afla la volanul monopostului MCL38 în prima sesiune de antrenamente libere din Arabia Saudită.

Primul antrenament liber de la Abu Dhabi va avea loc în data de 6 decembrie, între 11:30 și 12:30 (ora României).

Hirakawa s-a alăturat programului McLaren F1 anul trecut ca pilot de dezvoltare și a jucat un rol important în testele din simulator.

De-a lungul timpului, niponul a mai condus mașini de Formula 1 ale celor de la McLaren: MCL35M în 2023 și MCL36 în 2024 în teste private.

Oscar Piastri va fi sărit din schemă pentru antrenamentele libere cu numărul unu, australianul urmând să-i cedeze locul lui Hirakawa.

De asemenea, McLaren a mai anunțat că Pato O’Ward va lua parte la testul post-sezon al tinerilor piloți de pe circuitul Yas Marina. Acesta va avea loc după weekendul Marelui Premiu din Abu Dhabi.

Behind the wheel of the MCL38! 🤝

We’re pleased to announce that our reserve driver, @RyoHirakawa, will take part in FP1 in Abu Dhabi and @PatricioOWard will drive in the post-season Young Drivers Test. 🤩

— McLaren (@McLarenF1) December 2, 2024