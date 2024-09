Unul dintre filmele mute cu Sherlock Holmes va fi difuzat pentru prima dată de la lansarea din 1922 după ce a fost restaurat

Un film mut cu Sherlock Holmes în care joacă Eille Norwood, imitatorul preferat al lui Arthur Conan Doyle al celebrului detectiv, va fi difuzat pentru prima dată de la lansarea sa în 1922, în urma restaurării sale ample de către arhiva națională BFI, povestește The Guardian.

Intitulat The Golden Pince-Nez, este un caz clasic al lui Holmes, bazat pe o povestire scurtă a lui Conan Doyle care a fost publicată pentru prima dată în revista Strand în 1904.

A fost una dintre multele adaptări ecranizate în care Norwood l-a portretizat pe maestrul detectiv care deduce adevărul din cele mai mici indicii.

Conan Doyle a spus despre el: „Minunata sa imitare a lui Holmes m-a uimit. Norwood avea acea calitate rară, care poate fi descrisă doar ca farmec, care te obligă să urmărești cu nerăbdare un actor chiar și atunci când nu face nimic. Avea o putere de deghizare de neegalat”.

Premiera mondială a restaurării va avea loc pe 16 octombrie, în cadrul festivalului de film BFI de la Londra.

Bryony Dixon, conservator de filme mute la arhiva națională BFI, a declarat pentru The Guardian că Norwood a discutat rolul chiar și cu Conan Doyle și că, în timp ce interpreții aclamați ulterior i-au inclus pe Basil Rathbone și Jeremy Brett, Norwood a fost un actor de teatru serios care s-a cufundat în personaj. „Cred că a folosit tehnica interpretării metodice în acest caz și într-adevăr a studiat poveștile și personajul.”

Ea a descris filmul Golden Pince-Nez ca fiind „destul de aproape” de originalul lui Conan Doyle, deoarece poveștile sale au fost licențiate către Stoll Pictures cu condiția ca adaptările pentru ecran să urmeze intrigile sale.

„Acesta îl implică pe Holmes folosind abilitățile sale clasice de deducere”, a spus Dixon. „[Într-o] intrigă complicată … a avut loc o crimă … a fost ucisă secretara unui profesor și Holmes este chemat. Ei au găsit o pereche de ochelari pince-nez de damă [ținuți de victimă], iar Holmes deduce descrierea exactă a acesteia doar din ochelari.”

În povestea originală, Holmes deduce imediat că ochelarii au fost „smulși de pe fața sau de pe persoana asasinului”, adăugând: „Faptul că aparțin unei femei îl deduc din delicatețea lor… Fața mea este îngustă și, cu toate acestea, constat că nu-mi pot introduce ochii în centrul, sau aproape de centrul acestor ochelari. Prin urmare, ochii doamnei sunt plasați foarte aproape de părțile laterale ale nasului.”

The Golden Pince-Nez se numără printre cele 45 de episoade – fiecare durând până la 30 de minute – pe care Norwood le-a realizat între 1921 și 1923, precum și două lungmetraje.

Premiera sa va fi ecranizată alături de alte două episoade restaurate – A Scandal in Bohemia, în care Holmes se îndrăgostește neobișnuit de o femeie, și The Final Problem, în care Holmes îl întâlnește pe dușmanul său de moarte, Moriarty.

Acestea sunt primele titluri din „uriașul proiect de restaurare multianual” al BFI, a declarat Dixon, menționând că filmele lui Norwood au fost bine primite la vremea lor de publicul care se înghesuia la cinema atunci cu milioanele. „Din punct de vedere cultural, era mai mult ca atunci când ne uitam la televizor”, a spus ea.

Arhiva națională BFI se mândrește cu cele mai mari fonduri de filme și de televiziune din lume. Aceasta a achiziționat negativele originale pentru seria Holmes în 1938, iar la începutul anilor 1950 a duplicat negativul de două role al filmului The Golden Pince-Nez pe un material de siguranță, înainte ca originalul să se descompună.

„Calitatea este cât se poate de bună”, a spus Dixon despre restaurare, adăugând că a fost aproape de modul în care au văzut-o spectatorii originali.

Roger Johnson, editorul Sherlock Holmes Journal, a declarat: „Sunt foarte nerăbdător să văd versiunea restaurată a filmului The Golden Pince-Nez. Ceea ce l-ar fi impresionat pe Conan Doyle la Norwood a fost efortul pe care l-a investit în interpretarea sa. Era evident că se familiarizase foarte bine cu poveștile originale.

„Conan Doyle spunea că avea o stăpânire absolută a deghizării și există fotografii cu Norwood în deghizări convingătoare. Vă puteți da seama de ce Watson [interpretat de Hubert Willis] este uimit că sub acele deghizări se află Holmes. Era felul în care se purta. Este foarte bine să porți haine diferite și să-ți pui un nas fals, dar să adopți mișcarea, postura – asta este ceea ce era convingător. L-a impresionat pe Conan Doyle.”

Premiera va avea loc la Alexandra Palace, cu o partitură live special comandată, în cadrul unui nou parteneriat între BFI și Royal Academy of Music.

Proiectul de restaurare a fost posibil în cadrul unui acord între BFI și The Really Useful Group al lui Andrew Lloyd Webber.