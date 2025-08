Untold nu se mută din Cluj-Napoca / Organizatori: „Indiferent unde ne vom duce, în toată lumea, Clujul rămâne mereu casa noastră”

Untold rămâne la Cluj. Organizatorii au confirmat că orașul va rămâne „casa Untold”, însă se pregătește trecerea festivalului la o nouă etapă, anunță Cluj24.

După speculațiile apărute în urma unui mesaj postat pe rețelele sociale de PR Managerul Ioana Chereji, organizatorii festivalului UNTOLD au clarificat marți seară că festivalul nu pleacă din Cluj-Napoca.

Potrivit acestora, ediția aniversară cu numărul 10 marchează începutul unei noi etape în evoluția evenimentului care a devenit simbol al orașului.

„Facem tranziția spre o nouă etapă, un nou început. Vom oferi mai multe detalii în cursul festivalului. Ne pregătim pentru această următoare etapă”, a declarat Bogdan Buta, fondatorul UNTOLD.

Declarațiile vin în contextul în care un mesaj postat de Ioana Chereji, PR Manager UNTOLD a stârnit reacții în rândul fanilor și al comunității locale, sugerând posibila mutare a festivalului din Cluj-Napoca. „Ultimul UNTOLD la Cluj… as you know it! The end of a decade, the beginning of a new era!”, arăta mesajul acesteia.

Întrebat despre zvonurile privind o eventuală relocare definitivă a festivalului în București, cofondatorul Edy Chereji a răspuns tranșant: „Festivalul din București se cheamă Untold Kapital”.

De asemenea, Buta a subliniat: „Ca să nu rămână neclarificată această chestiune, Clujul va fi întotdeauna casa Untold. Indiferent unde ne vom duce, în toată lumea, Clujul rămâne mereu casa noastră”.