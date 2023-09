Universități și instituții de studiu din 12 țări europene sunt prezente în acest weekend la un târg educațional în București/ Estimare: Aproape 9 din 10 tinerii din Generația Z iau în calcul dacă să studieze în străinătate

Pe 30 septembrie și 1 octombrie are loc IUF – The International University Fair la Sala Palatului, București la care, potrivit organizatorilor, tinerii vor putea afla informații despre peste 5.000 de programe de studiu și își vor prezenta ofertele universități și instituții educaționale din 12 țări (Danemarca, Belgia, Italia, Austria, Irlanda, Elveția, Grecia, România, Olanda, Franța, Germania și Finlanda).

Comunicatul organizatorilor mai arată câteva date care au fost strânse despre tinerii din Generația Z, care sunt publicul principal al evenimentului:

Tinerii din această generație sunt atrași de o gamă largă de domenii, cu un interes deosebit pentru business (61%), inginerie (53%), științe sociale (54%) și informatică (52%).

În timp ce 11% dintre ei știu sigur că vor să rămână la studii în România, 89% încă își evaluează posibilitățile și iau în considerare atât studiul în țară, cât și în străinătate

dintre ei știu sigur că vor să rămână la studii în România, încă își evaluează posibilitățile și iau în considerare atât studiul în țară, cât și în străinătate Peste 50% ar alege ca destinație Olanda, fiind urmată îndeaproape de Danemarca, Germania, Elveția, Finalanda, Franța, Italia, Belgia

Pe lângă discuțiile cu reprezentanții universităților, vizitatorii pot participa şi la YouForum, prima conferinţă care pune accent pe dezvoltarea personală şi profesională, pe oportunităţile de carieră, dar şi pe mecanismele prin care tinerii îşi pot forma o reţea socială puternică.

Conferința YouForum aduce generația Z față în față cu peste 35 de invitați printre care și: Dragoș Petrescu (Președinte City Grill Restaurants), Selly (Antreprenor, producător de filme și creator de conținut), Ana Petcu (Artist), George Moroianu (Fondator Flip.ro), Maria Carusi (Psiholog clinician).

Elevii și studenții își vor dezvolta abilitățile pentru domeniile lor de interes la sesiuni de discuții și ateliere practice despre antreprenoriat, public speaking, gestionarea emoțiilor, alegerea programului de studii, crearea conținutului viral pe social media. În plus, vor putea participa și la prezentările susținute de Griffith College despre programele lor de creație sau la cele susținute de ACT – The American College of Thessaloniki, EA – The Entrepreneurship Academy și University of Twente despre modelul lor educațional.

