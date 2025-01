„Una dintre marile tragedii ale politicii americane”: Biden îşi încheie aparent dezastruos cinci decenii în viaţa publică – NBC News

Joe Biden a urcat în cea mai înaltă funcţie din America cu promisiunea de a uni ţara, de a-şi consolida partidul şi de a apăra democraţia. În schimb, la 82 de ani, Biden pleacă din Biroul Oval lăsând o naţiune divizată, un partid debusolat, în timp ce poporul american pune sub semnul întrebării însuşi respectul pentru statul de drept al unei persoane care mereu şi-a declarat ataşamentul faţă de instituţiile democratice, comentează NBC News, transmite News.ro.

Mulţi democraţi îi reproşează lui Biden că i-a predat Casa Albă lui Donald Trump, criticându-l pe politicianul în vârstă pentru că a rămas prea mult timp în funcţie şi că şi-a graţiat fiul.

Exacerbând frustrările, într-un interviu pentru USA Today Biden a admis recent că nu ştie dacă ar fi avut capacitatea sa de a servi încă patru ani, după ce iniţial a respins îngrijorările alegătorilor cu privire la această problemă în timp ce încerca să fie reales.

După alegerile din noiembrie, el ar fi cochetat cu ideea de a-l graţia pe Trump într-un gest de mărinimie, potrivit unei persoane direct familiarizate cu comentariile sale, deşi nu este clar dacă a luat în considerare această opţiune în mod serios. Un oficial de la Casa Albă a declarat: „Din câte ştim noi, acest lucru nu a fost abordat”.

SUPĂRAT PE AI LUI

În acelaşi timp, Biden nu este în relaţii bune cu unii dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai săi.

Totul pare un final fără glorie după cinci decenii în funcţii publice. „Povestea lui Joe Biden este una dintre marile tragedii ale politicii americane. Vorbesc serios. Ar trebui să aibă parte de o retragere glorioasă, binemeritată şi foarte apreciată. Şi nu este aşa”, a declarat James Carville, un vechi strateg politic democrat. „Este greu să dai vina pe altcineva în afară de el”, adaugă Carville.

Biden intenţionează să scrie o altă carte, oferindu-i ocazia de a-şi spune versiunea sa despre preşedinţia sa şi încheierea acesteia.

În ciuda sondajelor publice care arătau în 2023 că alegătorii democraţi nu doreau ca el să candideze din nou, el a continuat totuşi, cu sprijinul celor din interiorul partidului. Ulterior, a fost forţat să se retragă în iulie 2024, în urma unei dezbateri dezastruoase cu Donald Trump, care părea să îi expună starea cognitivă deficitară. Retragerea sa târzie din cursă i-a oferit vicepreşedintei Kamala Harris doar 107 zile pentru a construi o campanie – în cele din urmă nereuşită – împotriva lui Trump.

De-a lungul preşedinţiei sale, Biden a acordat mai puţine interviuri decât predecesorii săi recenţi şi îşi încheie mandatul în acelaşi mod: fără să ţină tradiţionala conferinţă de presă oficială finală. A preferat, în schimb, un discurs de adio, rostit din Biroul Oval.

ATMOSFERĂ „CA LA MORGĂ”

La Casa Albă, atmosfera este „ca la morgă”, potrivit unei persoane care s-a întâlnit recent cu oficialii de acolo.

Biden pleacă din funcţie cu sentimentul că a contribuit la victorii importante pentru ţară pe care americanii nu le apreciază.

În particular, el a oscilat de la melancolie la resemnare şi de la furie la melancolie în timp ce reflecta asupra moştenirii sale, au declarat două persoane apropiate lui. „Este total abătut şi oamenii din jurul său la fel, la rândul lor”, a declarat o altă persoană apropiată preşedintelui.

Un oficial de la Casa Albă a atribuit atmosfera posomorâtă revenirii iminente a lui Trump în Biroul Oval şi a observat că asistenţii lui Biden au reacţionat călduros, aplaudându-l când acesta i-a surprins la o petrecere a personalului la începutul acestei săptămâni.

Un alt oficial de la Casa Albă a descris personalul ca reţinându-şi emoţiile până la sosirea efectivă a zilei de 20 ianuarie. „Este greu să reflectăm, este greu să ne dăm seama că am terminat aici – până când nu am terminat şi nu am ieşit pe porţi cu lucrurile noastre”, a declarat oficialul. „Aceasta este starea de spirit, oamenii care sunt încă aici nu au înţeles încă, pentru că lucrăm până în ultima clipă”, a spus oficialul

PRIETENIILE RUPTE ALE UNUI UNIFICATOR

Biden, cândva omul de stat în vârstă care trebuia să servească drept punte de legătură pentru următoarea generaţie de lideri, pleacă cu o serie de relaţii rupte. Este înstrăinat de unii dintre oamenii care au fost cândva printre cei mai puternici aliaţi ai săi.

Împreună cu prima-doamnă Jill Biden, are resentimente faţă de fostul preşedinte Barack Obama, faţă de fosta preşedintă a Camerei Reprezentanţilor Nancy Pelosi şi faţă de mai mulţi foşti consilieri, inclusiv Bob Bauer şi Anita Dunn, despre care crede fie că l-au dezamăgit, fie că l-au împins în afara cursei din 2024, potrivit mai multor persoane apropiate lui.

Biden nu a mai vorbit de luni de zile cu Dunn, o fostă consilieră de top care se număra printre puţinii democraţi notabili dispuşi să îl susţină în cazul în care ar fi decis să organizeze o campanie în 2016 pentru a o contesta pe Hillary Clinton pentru nominalizarea partidului, potrivit mai multor persoane familiarizate cu această chestiune. Dunn a plecat de la Casa Albă în timpul verii, ca parte a consecinţelor prestaţiei lui Biden la dezbaterea din iunie.

Relaţia lui Biden cu Bauer, avocatul său personal de lungă durată, care este căsătorit cu Dunn, s-a deteriorat, de asemenea, de la dezbatere şi după tensiuni legate de procesele penale ale fiului său Hunter Biden, au declarat persoanele familiarizate cu situaţia. Nici Bauer, nici Dunn nu au participat la un dineu organizat de Biden în noiembrie pentru a le mulţumi susţinătorilor de lungă durată. Iar Bauer nu-l va mai reprezenta pe Biden după ce acesta va părăsi funcţia, au declarat trei persoane familiarizate cu decizia.

Întrebat despre această deteriorare a relaţiei sale cu Dunn şi Bauer, un consilier al lui Biden a declarat: „Anita şi Bob sunt bine văzuţi şi loiali preşedintelui”.

În timp ce Biden şi Pelosi s-au mai intersectat la evenimente sociale de când ea a făcut presiuni pentru ca el să renunţe la candidatură în iulie, ei nu au mai avut totuşi o conversaţie substanţială, potrivit unui asistent al lui Pelosi. „Această relaţie este deteriorată definitiv”, a declarat o persoană apropiată lui Biden.

În ceea ce-l priveşte pe Obama, Biden nu şi-a exprimat frustrările direct, a declarat o persoană familiarizată cu conversaţiile lor. Un fost consilier de top al lui Obama, care a susţinut public după dezbaterea din iunie că Biden ar trebui să renunţe, a remarcat săptămâna aceasta că Biden a numit recent portavioane după foştii preşedinţi George W. Bush şi Bill Clinton, dar nu i-a oferit nicio onoare similară lui Obama. „Barack H. Obama nu a primit nici un nenorocit de transportor de personal numit după el”, a declarat Ben Rhodes la podcastul „Pod Save The World”.

Înainte de a-şi părăsi funcţia, Obama l-a luat prin surprindere pe Biden acordându-i Medalia Prezidenţială a Libertăţii în cadrul unei ceremonii emoţionante la Casa Albă.

Întrebat despre frustrările preşedintelui faţă de Pelosi şi Obama, Bates, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, a declarat: „Preşedintele Biden se concentrează pe a face o diferenţă cât mai mare în viaţa familiilor americane – nu pe evenimente din campanie”.

DRAMA FAMILIALĂ

Biden a revenit asupra promisiunii sale de a proteja normele despre care spunea că stau la baza stabilităţii naţiunii, graţiindu-l pe Hunter Biden, fiul său, pentru acuzaţii federale legate de arme şi taxe. Preşedintele a dat vina pe „politica crudă” pentru urmărirea penală a fiului său, spunând că aceasta „a infectat acest proces şi a dus la o eroare judiciară”, reluând genul de limbaj pe care Trump îl foloseşte adesea.

Biden a fost surprins şi înfuriat de criticile democraţilor la adresa graţierii, potrivit mai multor persoane familiarizate cu reacţia sa. Dunn s-a numărat printre cei care i-au criticat public gestul.

De-a lungul mandatului său, Biden a simţit tensiunea dintre cercul său interior de la Casa Albă şi membrii familiei sale. Unii dintre membrii familiei sale au simţit uneori că preşedintele nu era bine servit de echipa sa, care i-a inclus pe Dunn, pe fostul consilier principal de la Casa Albă şi apoi preşedinte de campanie Jen O’Malley Dillon şi pe consilierii apropiaţi de lungă durată Steve Ricchetti şi Mike Donilon. Acest lucru s-a întâmplat în special pe măsură ce campania pentru 2024 a intrat în plină desfăşurare, iar rata de aprobare a lui Biden a continuat să scadă, în timp ce Trump câştiga teren în rândul alegătorilor.

Biden nu a făcut schimbări în echipa sa decât după ce a ieşit din cursa pentru 2024. În săptămânile şi lunile care au urmat acestei decizii dureroase, furia unora dintre membrii familiei sale faţă de cei mai apropiaţi colaboratori ai săi s-a intensificat.

În unele cazuri, a fost vorba de ambele părţi. Dunn şi Bauer au resimţit faptul că au fost excluşi din cercul restrâns al preşedintelui şi au acuzat în special doi membri ai familiei Biden – Hunter Biden şi Jill Biden.

Aspecte ale dramei sale familiale ar putea continua şi în următoarea administraţie. Unii membri ai personalului preşedintelui se pregătesc pentru posibile investigaţii ale Congresului cu privire la graţierea lui Hunter Biden şi la acuzaţiile, negate de Casa Albă, potrivit cărora funcţionarii administraţiei au acoperit amploarea declinului mintal al lui Biden.

JOE DIN SCRANTON SAU SENATORUL DIN DELAWARE?

Biden a susţinut că a pregătit ţara pentru un succes economic pe termen lung după ce a trecut prin Congres acte legislative importante – chiar dacă americanii nu simt beneficiile acum. De asemenea, el consideră că eforturile sale de a uni aliaţii SUA în jurul Ucrainei după invazia Rusiei reprezintă o realizare crucială în materie de politică externă.

Miercuri, Israelul şi Hamas au ajuns la un acord pentru încetarea focului după 15 luni de război devastator în Fâşia Gaza, în schimbul eliberării ostaticilor luaţi de Hamas în atacul terorist din 7 octombrie 2023. Biden a lucrat luni de zile pentru a ajunge la un acord de încetare a focului, dar acum împarte o parte din merite cu Trump, având în vedere că cele două echipe au coordonat runda de negocieri care a asigurat acordul.

Bates, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, a declarat despre moştenirea politică a preşedintelui în funcţie: „Preşedintele Biden şi-a pus calificarea unică şi întreaga inimă în slujba poporului american, iar rezultatele sunt cel mai solid palmares al oricărei administraţii moderne”.

Însă criticii l-au lovit fără încetare pe Biden pentru că a flexibilizat politicile de frontieră la începutul administraţiei sale, provocând o creştere a numărului de treceri ilegale. Deşi ulterior a înăsprit controalele la frontieră, opinia publică se întorsese deja împotriva sa.

Unii democraţi au afirmat că Biden a ratat ţinta la început în ceea ce priveşte economia. Ar fi trebuit să petreacă mai mult timp criticând corporaţiile lacome, în loc să încerce să convingă publicul că economia era într-adevăr mai bună decât se credea, spune Pete Giangreco, un expert în politica democrată prezidenţială. „A existat întotdeauna această luptă internă, din ziua în care a păşit în Casa Albă: Este el Joe din Scranton, popularul, sindicalistul? Sau este el Joe senatorul din Delaware, care este prietenos cu corporaţiile?” a spus Giangreco. „Nu s-a putut hotărî niciodată cine era. Dacă ar fi fost Joe din Scranton din prima zi şi ar fi rămas Joe din Scranton din prima zi, poate că rezultatul ar fi fost diferit”, a comentar Giangreco.

EROUL NERECUNOSCUT

Biden a plătit un preţ politic pentru politicile din pandemie ale ultimelor două preşedinţii, crede Lynn Vavreck, profesor de politică americană la Universitatea din California, Los Angeles. Mulţi alegători s-au obişnuit cu subvenţiile acordate de administraţiile Trump şi Biden şi apoi au văzut preţurile crescând pe măsură ce subvenţiile se terminau – o dublă lovitură care a lovit când Trump era demult plecat din funcţie. „Ei au crezut că le-a fost mai bine din punct de vedere financiar în timpul preşedinţiei Trump”, a explicat Vavreck. „Acest lucru este probabil adevărat pentru foarte, foarte mulţi oameni din cauza acelor plăţi de stimulare guvernamentale şi a întregului sprijin” din programele de ajutor, a adăugat ea.

Dar un alt aliat de lungă durată, proeminentul donator democrat John Morgan, crede că Biden are dreptate să se simtă frustrat de lipsa de recunoaştere a meritelor preşedinţiei sale, subliniind investiţiile masive în infrastructură, o piaţă bursieră în plină expansiune, un şomaj scăzut şi o gestionare „magistrală” a pandemiei. „Obiectiv, cred că a fost o preşedinţie grozavă. Ştiţi că ei cred asta. O poţi auzi în vocea preşedintelui’”, a spus Morgan. „Te uiţi la toate statisticile şi e ca şi cum: De ce nu mă purtaţi toţi pe umeri?”, a arătat Morgan.

Pe termen scurt, toate acestea au făcut puţin pentru a mişca publicul. Conform unui sondaj CNN publicat miercuri, Biden este pe cale să părăsească funcţia cu o rată de aprobare de 36%. Cotele scăzute de popularitate l-au urmărit pe tot parcursul preşedinţiei sale, iar acum este deosebit de afectat de faptul că pleacă din funcţie fără ca poziţia sa în faţa americanilor să se fi îmbunătăţit, potrivit a două persoane familiarizate cu această problemă.

Într-un univers alternativ, unul în care Biden s-ar fi dat la o parte în calitate de candidat democrat încă din 2023, preşedintele ar fi avut parte de valuri de laude în ultimele sale săptămâni, ar fi tăiat panglici la aeroporturi numite în onoarea sa sau ar fi strâns sute de milioane de dolari pentru un centru politic Ivy League cu numele său, spune Carville. „Joe Biden a avut multe acţiuni de succes în viaţa sa. Din păcate, el este ţinut minte doar pentru ultimul său act. În acest moment, va fi amintit ca tipul care a stat prea mult”, conchide strategul democrat.