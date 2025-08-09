G4Media.ro
salvamont Arges, muntii Fagarasului
sursa foto: Salvamont Arges

Un turist în vârstă de 39 de ani s-a accidentat și a decedat, în zona cascadei dinspre Cabana Suru din Munţii Făgăraş

Articole9 Aug 0 comentarii

Un bărbat în vârstă de 39 de ani din Sibiu a decedat vineri, după ce s-a accidentat grav pe munte, în zona cascadei dinspre Cabana Suru din Munţii Făgăraş, transmite Agerpres.

Potrivit Salvamont Sibiu, salvatorii montani au intervenit de urgenţă în urma unui apel primit prin 112, care semnala că un turist este grav accidentat în zona cascadei dinspre Cabana Suru, Munţii Făgăraş.

”Echipa Salvamont s-a deplasat rapid la locul indicat, fiind alertat şi elicopterul SMURD din cadrul Punctului de Operare Aeromedicală Caransebeş. Din nefericire, victima – un bărbat în vârstă de 39 de ani, din Sibiu – a suferit leziuni incompatibile cu viaţa”, a precizat Salvamont Sibiu.

Elicopterul a fost retras, iar echipa Salvamont Sibiu a procedat la recuperarea trupului şi transportul acestuia până la baza muntelui, unde a fost predat către reprezentanţii IML, mai informează sursa citată.

