Un startup susţinut de SpaceX a primit 2.850 de precomenzi pentru maşina sa zburătoare de 300.000 de dolari / Alef este proiectată în principal pentru a fi condusă pe şosea, dar va putea să şi zboare

Alef Aeronautics, o firmă producătoare de maşini zburătoare susţinută de SpaceX, spune că a ajuns la 2.850 de precomenzi pentru vehiculul său futurist electric cu decolare şi aterizare verticală (eVTOL), transmite CNBC, transmite News.ro.

Alef Aeronautics, cu sediul în San Mateo, California, a declarat că numărul de precomenzi a atins recent un nou record, după ce a raportat anterior 2.500 de precomenzi pentru maşina sa zburătoare cu două locuri, Alef Model A.

Clienţii pot accesa precomenzi pentru modelul A online, iar pentru a precomanda trebuie să plătească un depozit de 150 de dolari pentru vehicul. Clienţii pot retrage depozitul în orice moment dacă doresc, astfel încât să nu fie blocaţi. Alef intenţionează să taxeze clienţii cu 300.000 de dolari pentru modelul A atunci când acesta va deveni disponibil comercial – deci, pentru 2.850 de precomenzi, aceasta i-ar oferi o valoare combinată a comenzii de peste 850 de milioane de dolari până în prezent.

”Începând de astăzi, avem puţin mai mult de 2.850 de precomenzi cu depozite plătite, ceea ce o face cea mai vândută aeronava din istorie, mai mult decât Boeing, Airbus, Joby Aviation şi majoritatea eVTOL [vehicule electrice cu decolare şi aterizare verticală] combinate”, a declarat directorul general al Alef, Jim Dukhovny, pentru CNBC. La un preţ de 300.000 de dolari, Alef le cere clienţilor săi potenţiali să se despartă de mulţi bani. Dukhovny insistă că este nevoie de un preţ mai mare, deoarece Alef este încă un startup şi nu câştigă încă bani serioşi.

Totuşi, Alef lucrează separat la un sedan pentru patru persoane, Modelul Z, care este programat să fie lansat până în 2035 la un preţ de 35.000 de dolari, egal cu cel al vehiculelor electrice la preţuri mai ieftine. Alef este unul dintre numeroasele startupuri care încearcă să transforme maşinile zburătoare în realitate. Între alţi producători se află compania americană Joby Aviation şi Lilium, startupul producător de taxiuri aeriene cu sediul în Germania.

Anul trecut, firma sud-coreeană de telecomunicaţii SKTelecom a declarat pentru CNBC că intenţionează să lanseze un serviciu cu taxiuri zburătoare în parteneriat cu Joby Aviation, în 2025. Alef este susţinut de un investitor timpuriu în Tesla, Tim Draper, şi de firma de explorare spaţială a lui Elon Musk, SpaceX, printre alţii.

Cum funcţionează maşina Alef?

Majoritatea jucătorilor de pe piaţă construiesc modele care seamănă cu un avion şi vin cu aripi ataşate pe laterale sau rotoare mari, asemănătoare elicopterelor. Ceea ce doreşte Alef este un stil de vehicul mult mai diferit. Maşina Model A a companiei, pe care a prezentat-o la Mobile World Congress ca un model la jumătate de dimensiune, seamănă cu o maşină reală, cu o carcasă de plasă care protejează rotoarele în interior şi care permit aerului să treacă prin vehicul.

Dukhovny numeşte vehiculul Alef ”prima maşină zburătoare din istorie”. El spune că este primul pentru că, mai degrabă decât modelele masive de drone, observate la vehicule precum Lilium şi Joby Aviation, Alef arată ca o maşină adevărată.

”Ştiu că oamenii au revendicat prima maşină zburătoare. Dar am avut întotdeauna ideea că trebuie să fie o maşină, o maşină fizică, o maşină obişnuită, aşa cum puteţi vedea, este un eVTOL, o maşină electrică, o maşină obişnuită, conduceţi, parcaţi, uitaţi-vă, totul ca o maşină şi o decolare verticală”, a spus Duhovny.

Maşina Alef este proiectată în principal pentru a fi condusă pe şosea, dar va putea să şi zboare. Pentru a conduce pe şosea, maşina foloseşte patru motoare mici în fiecare dintre roţi şi se va conduce similar cu o maşină electrică normală. Are opt elice în partea din faţă şi din spate a maşinii, care se rotesc independent, la viteze diferite, pentru a-i permite să zboare în orice direcţie.

Alef Model A are o viteză de croazieră de 110 mile (177 KM) pe oră în aer, în timp ce pe drum este limitată la 25 – 35 mile (40-56 KM) pe oră.

Odată ce decolează, Alef Model A se poate întoarce pe o parte în timp ce cockpitul se roteşte, astfel încât şoferul să poată continua cu faţa în faţă, iar maşina devine practic un biplan, cu părţile lungi ale vehiculelor servind drept ”aripi de sus şi de jos. ”

Lansarea este perogramată în 2025

Alef Model A, care cântăreşte în jur de 385 de kilograme, se califică şi ca un vehicul ultra-uşor, ceea ce înseamnă că se încadrează în aceeaşi clasificare legală ca şi vehiculele electrice mici, cum ar fi maşinile de golf. Dukhovny spune că acest lucru ar trebui să faciliteze ca maşina să treacă aprobările cheie de reglementare pentru a obţine undă verde pentru lansarea zborurilor în 2025.

”Dacă totul merge bine şi dacă avem suficientă finanţare, dacă legea măcar nu va fi mai proastă, va fi aşa cum este, plănuim să începem producţia primului vehicul până la sfârşitul lui 2025”, a explicat acesta.

Anul trecut, Autoritatea Federală de Aviaţie a acordat Alef un certificat special de navigabilitate, , pentru scopuri limitate, care includ expunerea, cercetarea şi dezvoltarea maşinii sale zburătoare. Alef mai trebuie să obţină o aprobare suplimentară pentru a deschide calea pentru zborurile consumatorilor. Cu toate acestea, Dukhovny admite că, în ciuda numărului mare de precomenzi ale companiei, aceasta nu va fi capabilă să răspundă cererii imediat.

”Este o nebunie să produci 2.850 de vehicule. Vom începe încet. Şi când oamenii cred că un milion vor zbura peste San Francisco sau Barcelona, asta nu se va întâmpla. Va fi foarte lent – unul, apoi mai multe, apoi mai multe”, a spus CEO-ul Alef.